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Spor

Maç sonucu: Marsilya 1-1 Lille

Fransa Ligi 4. hafta mücadelesinde Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi. 85. dakikaya kadar oyunu 1-0 üstünlükle sürdüren Lille, Germain'in golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 00:20 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:20
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Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 47. dakikasında Luiz Araujo'nun golüyle Lille öne geçti. Marsilya kalan dakikalarda gol için bastırsa da amacına 85. dakikada ulaştı. Sanson'un asistinde Germain golü buldu ve maça eşitliği getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Türk futbolcularımızdan Burak Yılmaz 78 dakika sahada kalırken Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı. Yusuf Yazıcı ise oyuna dahil olmadı.

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