2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9'da Quinones'ten 67'de Raul Jimenez'den geldi.

GÜNEY AFRİKA 9 KİŞİ TAMAMLADI

Güney Afrika, Sithole bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 49. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Zwane ise 84. dakikada VAR incelemesi sonucunda direkt kırmızı kart gördü.

Meksika'da ise Cesar Montes, 90+1. dakikada bariz gol şansını engellemesi sebebiyle direkt kırmızı kart gördü.

RAUL JIMENEZ'DEN BİR İLK!

Meksikalı golcü Raúl Jiménez, 35 yaşında Dünya Kupası kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, tarihi golünün ardından büyük duygusal anlar yaşarken gözyaşlarına hakim olamadı.

DÜNYA KUPASI'NA GÖRKEMLİ BAŞLANGIÇ

2026 FIFA Dünya Kupası, Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törenle başladı.

Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) karşılaşmanın başlamasından 2 saat önce gerçekleştirilen törende görsel şölen sunuldu.

Shakira ve Burna Boy, kupanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdiği konserlerde Meksikalı rock grubu Mana, Los Angeles Azules ve Belinda gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne aldı.

Konserlerin sona ermesinin ardından stadyumun çatısında Meksika bayrağı renklerindeki sis bombaları görsel bir atmosfer oluşturdu.

MEKSİKA TARİHE GEÇTİ

2026 FIFA Dünya Kupası için kapılarını futbolseverlere açan Meksika, organizasyona en fazla ev sahipliği yapan ülke oldu.

Kuzey Amerika ülkesi, 1970 ve 1986'da oynanan Dünya Kupası'nın ardından 2026'da da sahneye çıkarak üç turnuvaya ev sahipliği yapan ilk ülke olarak adını yazdırdı.

Meksika-Güney Afrika müsabakasıyla tüm kupaların açılış maçı Mexico City Stadı'nda (Estadio Azteca) oynanmış oldu. Bu anlamda stadyum da şehirle birlikte üç kez açılışın yapıldığı stadyum olarak tarihe geçti.

DÜNYA KUPASI MARŞI İLK KEZ SESLENDİRİLDİ

Ünlü tenor Andrea Bocelli ve Güney Koreli şarkıcı EJAE, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın resmi marşı olan DNA'yı ilk kez maç öncesinde seslendirdi.

Meksikalı aktris Salma Hayek'in turnuvanın "resmi hoş geldiniz konuşmasının ardından seslendirilen marş için FIFA, yeni eserin Dünya Kupası ruhunu yansıttığını belirterek, dayanıklılık, birlik, hırs ve aidiyet vurgusu yaptı.

Marşın söylendiği sırada Dünya Kupası'nda oynayan tüm takımların bayrakları orta sahanın etrafına dizildi.

MEKSİKALILAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Meksikalı taraftarlar, 80 bin 824 kapasiteli Mexico City Stadı'nda boş yer bırakmadı.

Mexico City'de Dünya Kupası başlamasından önce gerçekleştirilen çeşitli protestolar, taraftarları stadyuma ulaşmak için günün erken saatlerinde yollara düşmesine neden oldu. Protestocuların yolları kapatarak stadyuma ulaşımı engelleyeceği yönündeki uyarılar sonrasında Meksikalı taraftarlar günün ilk ışıklarıyla stadyuma ulaşmak için yola çıktı.

MARADONA VE PELE UNUTULMADI

Daha önce 2 kez Dünya Kupası için kapılarını açan Mexico City Stadyumu'nda futbolun efsaneleri Diego Armando Maradona ve Brezilyalı yıldız Pele de unutulmadı. Pele ve Maradona'nın görüntüleri stadyumdaki ekranlara getirildi.

YENİ MAÇ ÖNÜ SEREMONİSİ YAPILDI

FIFA'nın daha önce duyurusunu yaptığı yeni maç önü seremonisi Meksika-Güney Afrika karşılaşmasında gerçekleştirildi.

Maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafına dizildiği seremonide iki ülkenin bayrakları açıldı ve marşları okundu.

Seremonin sona ermesinin ardından iki ülkenin bayraklarında yer alan renklerden sis bombası atıldı. Bu sırada stat üzerinden helikopterle Meksika bayrağı açıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Taraftarlarının desteğiyle karşılaşmaya baskılı başlayan Meksika, 9. dakikada baskısının karşılığını Quinones'in attığı golle aldı. Güney Afrika'yı sürekli savunma yapmaya zorlayan ev sahibi, ağırlıklı olarak sağ kanattan geliştirdiği hücumlarla Güney Afrika kalesinde tehlikeli olmaya çalıştı. İlk yarının son bölümlerinde Quinones'le direğe takılan Meksika soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarının hemen başında 10 kişi kalan Güney Afrika karşısında rahatlayan ev sahibi ekip, oyunda daha baskılı hale geldi. Eksik rakibi karşısında 66. dakikada Jimenez'in attığı golle skoru 2-0 yapan Meksika karşısında oyunda tutunmaya çalışan Güney Afrika, Zwane'nin 84. dakikada atılmasıyla 9 kişi kaldı. Meksika, Cesar Montes'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlasa da mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

9. dakikada Meksika'nın baskısında Lira ceza sahası önünde topa dokunarak rakibine topu kaybettirdi. Ceza yayına yakın bölgede topu önünde bulan Quinones'in sert şutunda top ağlara gitti: 1-0

43. dakikada Alvarado sağ kanattan içeri yerden ortaladı. Gutierrez'in ceza yayına doğru bıraktığı topa Quinones sağ ayağıyla vurdu, top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

49. dakikada Güney Afrika 10 kişi kaldı. Savunma arkasına koşu yapan Gutierrez'i ceza yayında düşüren Sithole direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

66. dakikada Meksika kendini rahatlatan golü kaydetti. Alvarado'nun sağ kanattan sol ayağıyla içe doğru ortaladığı topu Jiminez kafayla ağlara gönderdi: 2-0

84. dakikada Güney Afrika 9 kişi kaldı. Zwane'nin Gallardo'ya yaptığı hareketin ardından VAR'a giden hakem, incelemesinin ardından kırmızı kartını gösterdi.

90+2. dakikada Meksika'dan Cesar Montes kırmızı kart gördü. Sağdan ceza sahasına giren Mudau'yu diziyle düşüren Montes, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Mücadeleyi Meksika 2-0 kazandı.

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Stat: Mexico City

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Bruno Boschilia (Brezilya)

Meksika: Rangel, Montes, Vasquez, Reyes, Gallardo, Lira (Dk. 76 Edson Alvarez), Fidalgo (Dk. 66 Mora), Gutierrez (Dk. 66 Chavez), Jimenez (Dk. 76 Gonzalez), Quinones (Dk. 79 Vega), Alvarado

Güney Afrika: Williams, Modiba (Dk. 76 Appollis), Mbokazi, Sibisi, Mudau, Okon, Mokoena, Sithole, Adams (Dk. 61 Zwane), Foster (Dk. 56 Mbatha), Rayners (Dk. 76 Makgopa)

Goller: Dk. 9 Quinones, Dk. 66 Jimenez (Meksika)

Kırmızı kartlar: Dk. 49 Sithole, Dk. 84 Zwane (Güney Afrika), Montes (Meksika)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mokoena, Dk. 74 Sibisi (Güney Afrika), Dk. 23 Gutierrez (Meksika)