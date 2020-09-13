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Spor

Maç sonucu: MKE Ankaragücü 1-2 BB Erzurumspor

Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde başkent ekibi MKE Ankaragücü Eryaman Stadı'nda BB Erzurumspor'u ağırladı. Üç golünde ikinci yarıda geldiği maçta 1-0 geriye düşmesine rağmen BB Erzurumspor 2-1'lik skorla kazandı.

13 Eylül 2020 Pazar 19:25 - Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 19:26
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Süper Lig'in açılış haftasında Ankaragücü, lige yeni yükselen takımlarından BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golcüz sona eren mücadelede Ankaragücü'ne üstünlüğü getiren gol, 61. dakikada yeni transfer Jonathan Bolingi'den geldi.

68. dakikada BB Erzurumspor'da Emrah ağları sarsarken, VAR incelemesinin ardından gol öncesi Arvydas'ın faul yaptığı tespit edilerek gol iptal edildi.

BB Erzurumspor'da maçı çeviren isim, Oltan Karakullukçu oldu. 55. dakikada Rashad Muhammed'in yerine oyuna dahil olan 29 yaşındaki Oltan, 75 ve 79. dakikalarda ağları sarstı ve takımına ilk haftada galibiyeti getirdi.

Süper Lig'in 2. haftasında bay geçecek olan Ankaragücü, 3. haftada deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, BB Erzurumspor ise 2. haftada evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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