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Spor

MAÇ SONUCU: Norveç: 1 - Fransa: 4

2026 Dünya Kupası I Grubu'nun son haftasında Fransa, Norveç'i Ousmane Dembele'nin golleriyle 4-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından grubunu kayıpsız tamamlayan Fransa lider olarak adını son 32'ye yazdırırken, Norveç ise 2. sırada yer alarak bir sonraki turda Fildişi Sahili'nin rakibi oldu.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2026 Cuma 18:09 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Norveç: 1 - Fransa: 4
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2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son hafta maçları devam ederken, I grubunun iki güçlü ekibi Norveç ile Fransa kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Fransa 4-1'lik skorla kazandı. Bu sonucun ardından iki takım da adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Mücadelede Fransa forması giyen Ousmane Dembele damgasını vurdu. 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 7, 20 ve 32. dakikalarda sahneye çıkarak hat-trick yaptı. 90+4. dakikada ise Desire Doue, ülkesinin dördüncü golünü attı.

Maça büyük oranda rotasyonla başlayan Norveç ise tek golünü, 21. dakikada Aasgaard ile buldu.

Bu sonucun ardından Fransa, 3'te 3 yaptı ve 9 puanla grubunu lider tamamladı. 6 puanda kalan Norveç ise grubu ikinci sırada tamamlayarak bir üst turda Fildişi Sahili'nin rakibi oldu.

PUAN DURUMU

Son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Fransa: 9 puan

2- Norveç: 6 puan

3- Senegal: 3 puan

4- Irak: 0 puan

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