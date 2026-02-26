Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etse de ilk maçtaki 3-0'lık yenilgi nedeniyle toplamda 4-2'yle turnuvaya veda etti. Sarı lacivertlilerin golleri 22 ve 48. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Ev sahibi ekibin tek golü ise 68'de Hodson-Odoi'den geldi.

Fenerbahçe, bu sezon yoluna Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda devam edecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA'YI 6 GOLLE TAMAMLADI

İngiltere'de iki gol bulan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında kariyerinde bir sezonda en fazla gol attığı dönemini yaşadı.

Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atan Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest'a iki golü sonrasında bu sezon Avrupa'da 6. golüne ulaştı.

TEDESCO'DAN 5 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre kadrosunda 5'i zorunlu 8 değişikliğe gitti.

İtalyan teknik adam, City Ground Stadı'ndaki karşılaşmada, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı kaleci Ederson, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca'yı sakatlıkları nedeniyle değerlendiremedi.

Jayden Oosterwolde'den cezası nedeniyle maçta faydalanamayan Tedesco, Anthony Musaba'yı ise UEFA listesinde yer almaması nedeniyle kadrosuna yazamadı.

Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Nelson Semedo, Levent Mercan ve Marco Asensio'yu yedek soyunduran genç teknik adam, söz konusu karşılaşmadan Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek ve Dorgeles Nene'yi ise sahaya sürdü.

40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Mert Müldür, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, N'Golo Kante, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i ilk 11'de değerlendirdi.

Nottingham Forest karşısında kalede Tarık Çetin'i görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Yiğit Efe Demir ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta ikilide İsmail Yüksek ve N'Golo Kante'yi oynatan Tedesco, hücumda Oğuz Aydın, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu'na şans verdi. İtalyan çalıştırıcı, gol yollarında ise Cherif Sidiki'ye güvendi.

Fenerbahçe'de Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Marco Asensio, Levent Mercan, Nelson Semedo, Alaettin Ekici ve Kamil Efe Üregen ise yedek soyundu.

STOPERDE TERCİH GUENDOUZİ

Domenico Tedesco, savunmadaki eksikler sebebiyle stoperde Matteo Guendouzi'yi tercih etti.

Savunmacılar Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu bölgede sorun yaşayan Tedesco, orta saha oyuncusu Guendouzi'yi defans hattına çekti.

7 EKSİK

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues, zorlu karşılaşmada forma giyemedi.

Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği kadroda yer alamadı.

ARCHİE BROWN, YAKLAŞIK 2,5 AY SONRA

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuştu.

Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 3 kulvarda 15 resmi maç kaçıran 23 yaşındaki oyuncu, son müsabakasına ligde 15 Aralık 2025 tarihinde Konyaspor karşısında çıkmıştı.

Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra görev aldı.

ALTYAPIDAN 4 İSİM KADRODA

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında altyapıdan 4 ismi kadroda değerlendirdi.

Tedesco, altyapıdan 19 yaşındaki kaleci Engin Can Biterge, 17 yaşındaki kaleci Hulusi Ceylan, 17 yaşındaki sol kanat Alaettin Ekici ve 17 yaşındaki stoper Kamil Efe Üregen'i yedek soyundurdu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.

22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.

48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.

50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.

68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.

79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.

89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: City Ground

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Nottingham Forest: Ortega, Hutchinson, Cunha, Murillo (Dk. 46 Ola Aina), Morato, Williams, Dominguez (Dk. 84 Gibbs-White), Yates (Dk. 46 Sangare), Anderson, McAtee (Dk. 46 Hudson-Odoi), Lucca (Dk. 46 Jesus)

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Guendouzi, Yiğit Efe Demir, Brown (Dk. 76 Levent Mercan), İsmail Yüksek, Kante, Oğuz Aydın (Dk. 63 Asensio), Nene (Dk. 46 Semedo), Kerem Aktürkoğlu, Cherif (Dk. 76 Alaettin Ekici)

Goller: Dk. 22 ve 48 (penaltı) Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 68 Hudson-Odoi (Nottingham Forest)

Sarı kart: Dk. 40 Lucca (Nottingham Forest)