İlk maçı Adana'da 5-1 kazanan temsilcimiz, 31. dakikada Yusuf Sarı'nın golüyle öne geçti. Osijek, 43. dakikada Darko Nejasmic'in golüyle eşitliği sağladı.
Osijek, 59. dakikada Mijo Caktas'ın golüyle öne geçti. Sime Grzan, 83. dakikada penaltıdan farkı ikiye çıkardı. Yusuf Erdoğan, 90. dakikada maçın skorunu belirledi.
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turunda Genk - Olympiakos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. İlk maç 24 Ağustos'ta, rövanş ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Temsilcimiz, playoff turunu da geçmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasına yükselecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.
24. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Belhanda kale sahası önüne ortaladı. Savunmadan önce yükselen Semih Güler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 0-1.
43. dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı: 1-1.
45. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Yusuf sağ kanattan ceza alanına girdi ve çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye gönderdi ancak kaleci gole izin vermedi.
57. dakikada Belhanda'nın soldan kullandığı köşe atışında Stambouli'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
59. dakikada Lovric'in ceza alanı içinden yaptığı vuruşta kaleci Karacic gole izin vermedi. Kaleciden seken topu penaltı noktası üstünde önünde bulan Caktas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
72. dakikada Lovric'in kullandığı köşe atışında arka direkte Grzan kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
81. dakikada Semih'in yaptığı faul sonrası hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi.
82. dakikada beyaz noktanın başına geçen Grzan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-1
90+1. dakikada Yusuf Sarı'nın soldan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-2
Stat: Opus Arena
Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson
Osijek: Malenica, Renan Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic (Jugovic dk. 73), Caktas (Pusic dk. 64 ), Brlek, Bukvic (Omerovic dk. 73), Mierez (Spoljaric dk. 80), Lovric (Hiros dk. 80)
Yedekler: Marko Baresic, Mihael Zaper, Filip Zivkovic, Slavko Bralic, Stefanos Evangelou, Oleksandr Drambayev, Simun Mikolcic
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Y. Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dorukhan dk. 75) Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Abdurrahim dk. 90+2), Belhanda (Nani dk. 64), Akintola (Yusuf E. dk. 64), C.Ndiaye (Niang dk. 46)
Yedekler: Ertaç, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Manev, Abdulsamet Burak
Teknik Direktör: Patrick Kluivert
Goller: Nejasmic (dk. 43), Caktas (dk. 59), Grzan (dk. 82 pen.) (Osijek), Yusuf Sarı (dk. 31), Yusuf Erdoğan (dk. 90+1) (Y. Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Lovric, Bukvic, Grzan, Brlek (Osijek), C.Ndiaye, Stambouli, Gravillon, Semih, Nani (Y. Adana Demirspor)