2026 Dünya Kupası'nda heyecan, L grubu son hafta karşılaşmalarıyla devam etti. Turnuvanın favorilerinden birisi olarak gösterilen İngiltere, Panama'yı 2-0 yendi ve grubunu lider olarak tamamlayarak adını son 32 turuna yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Jude Bellingham ve 67. dakikada Harry Kane kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere, 7 puanla grubu lider tamamladı. Öte yandan Panama ise 0 puanda kalarak turnuvaya veda etti. Öte yandan Panama, turnuvayı gol atamadan tamamladı.

PUAN DURUMU

Son hafta karşılaşmalarının ardından grupta oluşan puan durumu şu şekilde;

1- İngiltere: 7 puan

2- Hırvatistan: 6 puan

3- Gana: 4 puan

4- Panama: 0 puan