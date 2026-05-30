UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile İngiltere temsilcisi Arsenal karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan dev finalde normal süre ve uzatmalar 1-1 beraberlikle sona erdi. Penaltı atışlarından 4-3 galip ayrılan Paris Saint-Germain, üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın 5. dakikasında Kai Havertz gol perdesini açtı ve İngiliz ekibi soyunma odasına 1-0 üstün girdi. İkinci yarıda ise Ousmane Dembele 64. dakikadaki penaltı vuruşunu gole çevirerek skora dengeyi getirdi. Mücadelede normal süre 1-1 sona ererken, uzatmalarda da gol sesi çıkmadı. Penaltılardan 4-3 galip ayrılan PSG, dev kupanın sahibi oldu.

PSG'DEN ÜSTÜ ÜSTE 2. ZAFER

Paris Saint-Germain, Avrupa'nın en büyük kupasının son sahibi olarak Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Tarihinde 3. kez finalde mücadele eden Fransız temsilcisi, 2020 yılında oynanan finalde Bayern Münih'e 1-0 mağlup olurken, geçtiğimiz sezon ise Inter'i 5-0'lik skorla geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Arsenal 1-0 öne geçti. Marquinhos'un orta saha çizgisine yakın bölgede uzaklaştırmak istediği top rakibine çarparak savunma arkasına düştü. Meşin yuvarlağı kapan Havertz, neredeyse PSG yarı alanını kat ederek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Alman futbolcu, kaleci Safanov ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısında gol haricinde önemli bir pozisyon yaşanmadı. İngiliz ekibi, devre arasına üstün giren taraf oldu.

