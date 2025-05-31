UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG ile Inter karşılaştı. Almanya'nın Münih şehrindeki maçı PSG 5-0 kazandı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Doue (2), Hakimi, Kvaratskhelia ve Mayulu kaydetti. PSG bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

PSG, TARİHİNDE İLK KEZ ŞAMPİYON!

Maçta başka gol sesi çıkmazken, karşılaşmayı 5-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştı. Öte yandan Fransız devi, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında şampiyon olan ilk takım olmayı başardı.

PSG'nin Inter'e karşı aldığı 5-0'lık skor Şampiyonlar Ligi finaller tarihinin en farklı skoru oldu. Daha önceki en farklı sonucu ise 1994 yılında Milan, Barcelona'yı 4-0 yenerek almıştı.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'da maça ilk 11'de başladı. Hakan 70. dakikada oyundan çıktı.

Rock grubu Linkin Park, final maçı öncesinde sahne aldı. Maç öncesinde PSG taraftarlarının koreografisi ilgi gördü.

DOUE TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi finalindeHeyecanlı mücadeleye gösterdiği performansla damga vuran 19 yaşındaki Desire Doue, bir Şampiyonlar Ligi finalinde hem gol atan hem de asist yapan ilk Fransız oldu.

Genç yetenek aynı zamanda Devler Ligi finalinde hem gol atıp hem de asist yapan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdırdı.

HAKİMİ SEVİNMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Inter karşılaştı. Mücadelede gol perdesini 12. dakikada Achraf Hakimi açtı.

Faslı futbolcu, ceza sahası içerisindeki organize atakta topu ağlara göndermeyi başardı. 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu, attığı golün artından eski takımına karşı gol sevinci yaşamadı.

Achraf Hakimi, 2020-21 yıllarında Real Madrid'den ayrılarak Inter forması giymişti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, 1-0 öne geçti. Vitinha'nın ceza sahası içindeki pasını gole çeviren Hakimi, PSG'i 1-0 öne geçirdi.

18. dakikada PSG, 2. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın şutu kalenin üstünden auta çıktı.

Maçın 20. dakikasında PSG, skoru 2-0 yaptı. Dembele'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Doue, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.

23. dakikada Inter'in ilk ciddi atağında Martinez'in kornerden gelen topa kafa vuruşu kalenin üstünden auta çıktı.

37. dakikada Inter, yine bir korner atışında gole yaklaştı. Hakan'ın kullandığı kornerde Thuram'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada PSG, 3. gole çok yaklaştı. Kvaratskhelia'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

PSG, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.

Final mücadelesinin ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atak 50. dakikada PSG'den geldi. Kvaratskhelia ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hakeme itirazdan sarı kart gördü.

63. dakikada Vitinha'nın asistiyle Doue, kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise 3. golünü attı ve gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için 65. dakikada sarı kart gördü.

70. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyundan çıktı.

73. dakikada Dembele'nin asistini Kvaratskhelia gole çevirdi ve farkı 4'e çıkardı.

87. dakikada oyuna girdikten 3 dakika sonra Mayulu farkı 5'e çıkardı.

PSG, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Dk. 78 Hernandez), Neves (Dk. 84 Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz (Dk. 84 Mayulu), Doue (Dk. 66 Barcola), Kvaratskhelia (Dk. 84 Ramos), Dembele

Inter: Sommer, Acerbi, Pavard (Dk. 53 Bisseck (Dk. 62 Darmian), Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 70 Asllani), Mkhitaryan (Dk. 62 Augusto), Barella, Dimarco (Dk. 53 Zalewski), Thuram, Martinez

Goller: Dk. 12 Hakimi, Dk. 20 ve Dk. 63 Doue, Dk. 73 Kvaratskhelia, Dk. 87 Mayulu (Paris Saint-Germain)

Sarı kartlar: Dk. 56 Zalewski, Dk. 58 Simone Inzaghi (Teknik direktör), Dk. 69 Thuram, Dk. 71 Acerbi (Inter), Dk. 64 Doue, Dk. 90 Hakimi (Paris Saint-Germain)