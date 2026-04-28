MAÇ SONUCU: Paris Saint-Germain: 5 - Bayern Münih: 4

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih'i 5-4 mağlup ederek rövanş öncesi avantajı elde etti. 9 gole sahne olan mücadelede iki ekip de hücum gücünü ortaya koyarken, tur biletini belirleyecek karşılaşma Almanya'da oynanacak.

HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 23:57 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransa ekibi Paris Saint-Germain sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırladı. PSG, mücadeleden 5-4 galip ayrılarak, ikinci maç öncesi tur avantajını kaptı. Turu geçen takım Atletico Madrid-Arsenal maçının kazananı ile finalde karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali 9 gollü tarihi bir mücadeleye sahne oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, evinde Almanya ekibi Bayern Münih'i konuk etti. Fransız ekibi, mücadeleden 5-4 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısının 17. dakikasında Bayern Münih Harry Kane'nin penaltısıyla maçta gol perdesinin açtı. PSG ise 24. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 33. Joao Neves'in golleriyle 2-1 öne geçti. Bayern Münih'in cevabı ise gecikmedi; 41. dakikada Michael Olise yeniden dengeyi sağladı: 2-2. İlk yarının uzatma dakikalarında Ousmane Dembele sahneye çıktı ve 45+5. dakikada takımını öne geçirdi. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-2 önde kapattı.

İkinci yarının 56. dakikasında Khvicha Kvaratskhelia bir kez daha ağları havalandırarak farkı 2'ye çıkardı. 3 dakika sonra ise Ousmane Dembele takımını rahatlatan golü attı: 5-2. Bayern Münih, 65. dakikada Upamecano ve 68. dakikada Luis Diaz'ın golleriyle skoru 5-4'e getirdi.

6 Mayıs Çarşamba günü Bayern Münih, turun ikinci maçında PSG'yi evinde konuk edecek. Turu geçen takım Atletico Madrid-Arsenal maçının kazananı ile finalde karşılaşacak.

