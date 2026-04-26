  • MAÇ SONUCU: Pendikspor: 2 - Boluspor: 0
Spor

MAÇ SONUCU: Pendikspor: 2 - Boluspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Atko Grup Pendikspor, sahasında Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

AA26 Nisan 2026 Pazar 18:18
MAÇ SONUCU: Pendikspor: 2 - Boluspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Boluspor'u 2-0 yendi.

Bu sonuçla ligde 16. galibiyetini alan Pendikspor, puanını 62'ye çıkardı ve 6. sıradaki yerini korudu. 18. yenilgisini yaşayan Boluspor ise 45 puanda kaldı ve haftayı 16. basamakta tamamladı.

Pendikspor'da Jonson Clarke-Harris, 72. dakikada penaltıdan faydalanamadı.

Stat: Pendik

Hakemler: Ümit Öztürk, Emre Doğu, Orhun Aydın Duran

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 90+1 Furkan Doğan), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeira (Dk. 90+1 Erdem Gökçe), Mesut Özdemir, Hamza Akman (Dk. 66 Clarke-Harris), Bekir Karadeniz (Dk. 78 Efehan Pekdemir), Wilks, Denic (Dk. 66 Hakan Yeşil), Thuram

Boluspor: Bartu Kulbilge, Onur Öztonga, Işık Kaan Arslan, Gökhan Akkan (Dk. 83 Devran Şenyurt), Abdulsamet Kırım, Erdem Dikbasan (Dk. 73 Can Arda Yılmaz), Balburdia, Harun Alpsoy (Dk. 88 Burak Topçu), Lima, Deniz Yıldız (Dk. 46 Mustafa Çaylı), Doğan Can Davas

Goller: Dk. 65 Thuram, Dk. 90 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)

