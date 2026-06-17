2026 Dünya Kupası K Grubu ilk hafta karşılaşmasında Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Mücadele düzeyi son derece yüksek olan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Maçta gol perdesini Portekiz, 6. dakikada Joao Neves ile açtı. Bu gole Demokratik Kongo'nun cevabı ise 45+5'te Wissa ile geldi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Karşılıklı pozisyonların yaşandığı ikinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve taraflar, turnuvaya birer puanla başladı. Gruptaki diğer maçta ise Özbekistan ile Kolombiya mücadele verecek.

K Grubu'nun ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Demokratik Kongo ise Kolombiya ile kozlarını paylaşacak.

RONALDO TARİHE GEÇTİ

Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmayla birlikte Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11'de başlayan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. (41 yıl, 132 gün)

Öte yandan 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere Cristiano Ronaldo, üst üste 6 Dünya Kupası'nda forma giyen 2. oyuncu oldu.

Karşılaşmaya beklendiği gibi baskılı başlayan Portekiz, erken bulduğu golle skor üstünlüğünü ele geçirdi. 6. dakikada Neto'nun sol taraftan ceza alanına ortasında topu kafa vuruşuyla uzak köşeye gönderen Joao Neves, takımını 1-0 öne geçirdi.

Neves'in 5. dakika 32. saniyede attığı gol, turnuvanın şu ana kadarki en hızlı 2. golü oldu. Bu organizasyondaki en hızlı golü ise yine aynı statta oynanan maçta Curaçao'ya karşı Almanya formasıyla Felix Nmecha (5 dakika 17 saniye) attı.

Portekiz, Vitinha ve Joao Neves ile oyunu kontrol ettiği bölümde önce Nuno Mendes, dönen topta Bruno Fernandes ile 18. dakikada ikinci golü aradı ancak sonuç alamadı.

Savunmasını derinde kuran ve çok nadir Portekiz yarı alanında oyun kuran Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 45+5. dakikada skora dengeyi getirdi. Masuaku'nun sağ taraftan ceza alanına ortasında Wissa, kafa vuruşuyla Diogo Costa'nın yanından topu ağlara yolladı: 1-1.

Wissa, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü kaydetti.

Portekiz, pozisyona girmekte zorlanan yıldızı Ronaldo ile 68 ve 73. dakikalarda gole yaklaştı. İkisi de sağ kanattan gelişen ataklarda ceza alanında topla buluşan Ronaldo'nun vuruşlarında, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Portekiz'in çabaları kalan bölümde sonuç getirmedi ve 1-1 berabere biten mücadelenin ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, sahadan turnuva tarihindeki ilk puanıyla ayrıldı.

Stat: Houston

Hakemler: Abdulrahman Ibrahim Al Jassim, Taleb Salem Al Marri, Saoud Ahmed Saoud Abdulla Al Maqaleh (Katar)

Portekiz: Costa, Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes (Dk. 72 Semedo), Joao Neves, Vitinha (Dk. 83 Ramos), Fernandes, Silva (Dk. 46 Conceiçao), Neto (Dk. 72 Leao), Ronaldo

Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Mpasi, Wan-Bissaka (Dk. 84 Kalulu), Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (Dk. 74 Joris Kayembe), Mukau (Dk. 57 Sadiki), Moutoussamy, Edo Kayembe (Dk. 74 Pickel), Bakambu (Dk. 85 Banza), Wissa

Goller: Dk. 6 Neves (Portekiz), Dk. 45+5 Wissa (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Sarı kartlar: Dk. 13 Silva, Dk. 88 Semedo, Dk. 90+2 Araujo (Portekiz), Dk. 32 Mbemba (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)