Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 63. dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 81. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşma bu sonuçla beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta evinde Konyaspor'u konuk edecek. Başakşehir ise Samsunspor'un konuğu olacak.

Ev sahibi ekip, puanını 17'ye yükseltti.

FENERBAHÇE 2 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftası itibarıyla yoluna namağlup devam ederken son iki haftada kazanamadı. Sarı-lacivertliler, geçen hafta Galatasaray ile 0-0 berabere kalmasının ardından bu hafta da Başakşehir'le 1-1 berabere kalarak 9 galibiyet ve 6 beraberlikle 33 puan ile lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde yer aldı.

SEMEDO DEVAM EDEMEDİ

Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, ilk yarıda yaşanan bir pozisyonun ardından arka adelesini tuttu. Sonrasında kendisini yere bırakan oyuncu, değişiklik işaretinde bulundu.

Nelson Semedo'nun yerine teknik direktör Domenico Tedesco, maçın 20. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı. Kerem'in girişiyle birlikte maça sol önde başlayan Oğuz Aydın, sağ beke geçti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son maça göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Edson Alvarez, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anderson Talisca ve Jhon Duran ilk 11 ile çıktı.

Yedeklerde Tarık Çetin, Archie Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür, Youssef En Nesyri, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Rodrigo Becao ve Sebastian Szymanski yer aldı.

Teknik direktör Tedesco, ligin 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Brown, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Nene ve En Nesyri'yi yedeğe çekerken Jayden Oosterwolde ise sarı kart cezası nedeniyle kadroya giremedi.

İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir karşısında bu oyuncuların yerine Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Oğuz Aydın, Talisca ve Duran'ı ilk 11'de görevlendirdi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 3 futbolcu, RAMS Başakşehir karşısında kadroda yer almadı.

Sarı kart cezalısı Oosterwolde, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilen Mert Hakan Yandaş ve hazır olmayan Çağlar Söyüncü, müsabaka kadrosuna dahil edilmedi.

SZYMANSKİ MAÇ KADROSUNDA

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Başakşehir maçının kadrosuna alındı.

Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı oyuncu, son 3 karşılaşmada forma giyemedi.

Domenico Tedesco, sakatlığını atlatan Szymanski'yi kadroya dahil etti.

YİĞİT EFE LİGDE İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, ligde ilk kez forma giydi.

Avrupa'da Ferencvaros müsabakasında ilk kez 11'de görev alan 21 yaşındaki savunmacı, gösterdiği performansla ön plana çıktı.

Bu sezon ligde ilk sürelerini ilk 11 başlayarak bu karşılaşmada alan Yiğit Efe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'a karşı son dakikalarda oyunda dahil olmuştu.

NURİ ŞAHİN'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, son müsabakanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli takımın Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın başlangıç kadrosundaki oyunculardan kart cezalısı Davie Selke ile Jerome Opoku'nun yanı sıra Onur Bulut da kadroda yer almadı.

37 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe karşısında bu 3 oyuncunun yerine sağ bekte Ömer Ali Şahiner'i, stoperde Ousseynou Ba'yı ve ileri uçta Nuno da Costa'yı ilk 11'de tercih etti.

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında sahaya Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Umut Güneş, Oliver Kemen, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Amine Harit ve Nuno Da Costa 11'iyle sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir-Fenerbahçe müsabakasının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

5. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Jhon Duran, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına pasında topla buluşan Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

7. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in baskısıyla topu kapan Oğuz Aydın, soldan son çizgiye inip ön direğe ortaladı. Fred'in uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada Shomurodov'un pasında sağdan ceza sahasına giren Fayzullayev, direkt kaleyi düşündü ancak Ederson, pozisyonda iyi yer tutarak gole izin vermedi.

39. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Kemen, soldan ceza sahasına giren Shomurodov'u gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruş denedi ancak Ederson, meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+2. dakikada RAMS Başakşehir savunmasından Operi'nin hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alvarez'in gelişine sert şutunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki RAMS Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

48. dakikada Harit'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kemen'in sert şutunda kaleci Ederson, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

63. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağdan kullanılan korner atışında Asensio, kale sahasına ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 0-1.

74. dakikada serbest vuruştan Harit'in ortasında Bertuğ Yıldırım'ın kale sahasına kafayla indirdiği meşin yuvarlağa Kemen, diziyle vurdu ancak top üstten auta gitti.

76. dakikada Asensio'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya pozisyonda yerden şutunda kaleci Muhammed Şengezen, topu kornere göndermeyi başardı.

80. dakikada RAMS Başakşehir eşitliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Kemen, ceza sahası içinde son çizgiye inerek içeri çevirdi. Ederson'u aşan topa Oğuz Aydın'dan önce kafayı vuran Bertuğ Yıldırım, eşitliği sağladı: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 86 Ebosele), Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut Güneş (Dk. 86 Onur Ergün), Fayzullayev (Dk. 71 Bertuğ Yıldırım), Shomurodov, Harit, Da Costa (Dk. 78 Brnic)

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 20 Kerem Aktürkoğlu), Skriniar, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan (Dk. 57 Brown), Alvarez, Fred (Dk. 78 İsmail Yüksek), Asensio, Talisca (Dk. 57 Nene), Oğuz Aydın, Duran (Dk. 57 En-Nesyri)

Goller: Dk. 63 Skriniar (Fenerbahçe), Dk. 80 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Harit, Dk. 46 Fayzullayev (RAMS Başakşehir), Dk. 29 Alvarez, Dk. 52 Levent Mercan, Dk. 73 Brown (Fenerbahçe)