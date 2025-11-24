Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 4-3 mağlup etti.

Trabzonspor'un golleri 37. dakikada Felipe, 76. dakikada penaltıdan Onuachu ve 77 ve 90+11. dakikalarda Muçi'den geldi. Başakşehir ise 22. dakikada penaltıdan Selke ve 45. dakikada Shomurodov, 90+1'de Bertuğ Yıldırım ile ağları havalandırdı.

Karşılaşma 4-3 bitti. Bordo mavililer puanını 28'e yükseltti.

Trabzonspor, önümüzdeki hafta evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Kasımpaşa'nın konuğu olacak. İstanbul ekibi, 13 puanda kaldı.

TRABZONSPOR'DA EDİN VİSCA SAKATLANDI

Trabzonspor'da Edin Visca, Başakşehir müsabakasının 8. dakikasında Festy Ebosele'nin sert müdahalesinin ardından sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın 8. dakikasında Başakşehir yarı alanının sağ tarafında topla buluşan Trabzonspor'da Edin Visca, Festy Ebosele'nin sert müdahalesiyle yerde kaldı ve ardından oyuna devam edemedi. Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra Ebosele'nin sarı kartını iptal edip doğrudan kırmızı kartla cezalandırdı.

Visca, müsabakanın 11. dakikasında yerini Kazeem Olaigbe bıraktı.

MUHAMMED ŞENGEZER PERFORMANSI

Başakşehir'in file bekçisi Muhammed Şengezer, karşılaşmada yaptığı 8 kurtarış ile maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-1 önde tamamladı.

10. dakikada RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı. Trabzonspor'un sağ kanattan gelişen atağında Visca, Ebosele'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, önce Ebosele'ye sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen Meler, sarı kartı iptal ederek Ebosele'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

16. dakikada Pina'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselen Folcarelli'nin kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

17. dakikada rakip yarı sahanın sol tarafından Onur Bulut'un kullandığı frikikte ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top savunmaya da çarparak kaleci Onana'da kaldı.

19. dakikada oyun oynandığı sırada VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, hava topu mücadelesinde topun Okay Yokuşlu'nun eline çarptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

22. dakikada Selke, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

37. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Mustafa Eskihellaç'ın orta sahanın solundan savunma arkasına gönderdiği ara pasına hareketlenen Augusto, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

41. dakikada Zubkov'un savunma arkasına attığı uzun pasla ceza sahasına giren Augusto'nun penaltı noktasının sağından yerden yaptığı vuruşta, kaleci Muhammed Şengezer topu ayaklarıyla çıkardı.

45. dakikada RAMS Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan Onur Bulut'un kale önüne gönderdiği ortaya iyi yükselen Shomurodov, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

74. dakikada hakem Halil Umut Meler, potansiyel penaltı sebebiyle VAR uyarı sonrası kenara geldi. Başakşehir'de Kemen'in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltıyı kullanan Paul Onuachu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

77. dakikada Zubkov'un sol taraftan ortasında savunmadan seken top Batagov'un önünde kaldı. Bu oyuncunun soldan içeri çevirdiği topu kale alanı gerisinden Muçi, gelişine vuruşla filelere gönderdi. 2-3

86. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza sahası içindeki Batagov'un kafa vuruşunda kaleci Muhammed, sağ üst köşeye gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Duarte'nin kafayla içeri çevirdiği topu kale önünde Bertuğ tamamladı. 3-3

90+11. dakikada Batagov'un pasında Ernest Muçi, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu. 3-4

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Murat Temel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Olivier Kemen (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Umut Güneş (Ömer Ali Şahiner dk. 81), Deniz Türüç (Jerome Opoku dk. 13), Amine Harit (Berat Özdemir dk. 62), Eldor Shomurodov, Davie Selke (Nuno Da Costa dk. 81)

Yedekler: Doğan Alemdar, Abbosbek Fayzullayev, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli (Ernest Muçi dk. 63), Edin Visca (Kazeem Olaigbe dk. 11), Felipe Auguto (Ozan Tufan dk. 86), Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Rayyan Baniya, Yakuphan Sarialioğlu, Arif Boşluk, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Davie Selke (dk. 22 pen.), Eldor Shomurodov (dk. 45), Bertuğ Yıldırım (dk. 90+1) (RAMS Başakşehir), Felipe Auguto (dk. 37), Paul Onuachu (dk. 76 pen.) Ernest Muçi (dk. 77), Ernest Muçi (dk. 90+11) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Festy Ebosele (dk. 10) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Olivier Kemen, Ousseynou Ba (RAMS Başakşehir), Christ Oulai, Ernest Muçi (Trabzonspor)