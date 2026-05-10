Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir sahasında Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

Rams Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 6. dakikada penaltıdan Shomurodov, 43. dakikada Yusuf Sarı ve 78. dakikada Fayzullayev kaydetti.

Üç puanı hanesine yazdıran Rams Başakşehir 54 puana yükselirken Samsunspor 48 puanda kaldı.

Rams Başakşehir ligde gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Samsunspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. 4. dakikada Satka ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Bertuğ Yıldırım'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Gürcan Hasova, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

29. dakikada ev sahibi takım ikinci gole yaklaştı. Sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, içeri kat edip ceza yayı üzerinden şutunu çıkardı. Kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

32. dakikada sağda topla buluşan Elayis Tavsan, Kazımcan Karataş'ı çalımladıktan sonra son çizgiye indi. Hollanda asıllı Türk oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

43. dakikada turuncu-lacivertli ekip, farkı 2'ye çıkardı. Shomurodov'un kısa pasıyla topun sahibi olan Yusuf Sarı'nın süratle ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı şutta kaleci Okan'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

47. dakikada Crespo'nun baskısı sonucu önünde bulduğu topla ceza sahasına giren Harit, şutunu çıkardı, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

78. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Ceza sahası içinde Kemen'in ayak içi vuruşunda kaleci Okan Kocuk topu çeldi. Fayzullayev'in dönen topa altıpasın sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.