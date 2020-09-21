21 Eylül 2020 Pazartesi 00:41 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 00:41

Real Madrid, pozisyon bulmakta zorlandığı maçta Real Sociedad ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın 37. dakikasında Real Sociedad'lı oyuncunun ceza sahası içindeki müdahelesinde konuk ekip penaltı bekledi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Real'li oyuncuların itirazlarına rağmen devam dedi.

Karşılaşma başladığı gibi sona ererken; son şampiyon sezona 1 puanla başladı. İlk hafta Valladolid ile 1-1 berabere kalan Real Sociedad ise puanını 2'ye çıkardı.

Bu arada İspanya Ligi'nde günün diğer maçlarında Cadiz, Huesca'yı deplasmanda; Real Betis ise konuk ettiği Valladolid'i aynı skorla 2-0 yendi. Granada da Alaves'i 2-1'le evine gönderdi.

Bugün oynanması planlanan Levante-Athletico Madrid ve Sevilla-Elche karşılaşmaları ise Avrupa maçları nedeniyle ertelenmişti.