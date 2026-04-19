  • MAÇ SONUCU: Safiport Erokspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 67
MAÇ SONUCU: Safiport Erokspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 67

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Safiport Erokspor, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-67 mağlup etti.

AA19 Nisan 2026 Pazar 15:48 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Safiport Erokspor: 79 - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 67
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Safiport Erokspor, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-67 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Edis

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 2, PJ Pipes 18, Muhaymin Mustafa 2, Mensah 14, Gavrilovic 4, Yiğit Özkan, Pusica 9, Can Kaan Turgut, Bandaogo 7, Doğan Şenli 9, Johnson 2

Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons 8, Cornelie 4, Egehan Arna 17, Love 6, Crawford 6, Galloway 17, Thomas Akyazılı, Thurman 9, Ahmet Düverioğlu 6

1. Periyot: 15-12

Devre: 32-32

3. Periyot: 52-54

  • Safiport Erokspor
  • Onvo Büyükçekmece
  • Basketbol Süper Lig

