Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Safiport Erokspor, konuk olduğu Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-67 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Şahin, Polat Parlak, Tolga Edis
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Van Der Vuurst 2, PJ Pipes 18, Muhaymin Mustafa 2, Mensah 14, Gavrilovic 4, Yiğit Özkan, Pusica 9, Can Kaan Turgut, Bandaogo 7, Doğan Şenli 9, Johnson 2
Safiport Erokspor: Pangos 6, Simmons 8, Cornelie 4, Egehan Arna 17, Love 6, Crawford 6, Galloway 17, Thomas Akyazılı, Thurman 9, Ahmet Düverioğlu 6
1. Periyot: 15-12
Devre: 32-32
3. Periyot: 52-54