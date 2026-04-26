  • MAÇ SONUCU: Sakaryaspor: 0 - Çorum FK: 4
Spor

MAÇ SONUCU: Sakaryaspor: 0 - Çorum FK: 4

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Arca Çorum FK, konuk olduğu Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

AA26 Nisan 2026 Pazar 18:13 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Sakaryaspor: 0 - Çorum FK: 4
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 4-0 yendi.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Burak Pakkan, Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı

Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Teixeira, Pena (Dk. 65 Yunus Emre Tekerci), Owusu (Dk. 55 Emre Demir), Arif Kocaman, Vukovic (Dk. 78 Erdem Dağlı), Eren Erdoğan (Dk. 55 Mete Kaan Demir), Selim Kütük, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 78 Haydar Karataş), Engin Poyraz Efe Yıldırım

Arca Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler, Yusuf Erdoğan (Dk. 78 Zubaıru), Moreira (Dk. 62 Ferhat Yazgan), Arda Hilmi Şengül (Dk. 85 Efe Sarıkaya), Fredy (Dk. 78 Aleksic), Samudio, Oğuz Gürbulak (Dk. 62 Ahmed Ildız), Kerem Kalafat, Erkan Kaş

Goller: Dk. 11 Samudio, Dk. 69 Yusuf Erdoğan, Dk. 77 Fredy (Penaltıdan), Dk. 84 Serdar Gürler (Penaltıdan) (Arca Çorum FK),

Sarı Kartlar: Dk. 47 Selim Kütük, Dk. 56 Mete Kaan Demir, Dk. 83 Erdem Dağlı, Dk. 90+1 Burak Bekaroğlu (Sakaryaspor), Dk. 86 Kerem Kalafat (Arca Çorum FK)

