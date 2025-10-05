Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 16'ya çıkardı. Samsunspor ise 13 puana yükseldi.

Fenerbahçe gelecek hafta evinde Karagümrük ile karşılaşacak. Samsunspor ise Kayserispor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son resmi maçın ilk 11'inde biri zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakaya sarı-lacivertli ekip, Tarık Çetin, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca ve En-Nesyri 11'iyle çıktı.

Yedek kulübesinde Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Nene ve Oğuz Aydın yer aldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde 2-1 kazandıkları Nice mücadelesinin ilk 11'inde görevlendirdiği İsmail Yüksek ve Nene'yi yedeğe çekerken kaleci Ederson ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İtalyan teknik adam, bu oyuncuların yerine kaleci Tarık Çetin, Szymanski ve Alvarez'i oynattı.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Ederson, karşılaşmada forma giyemedi.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamadı.

SAMSUNSPOR'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Samsunspor, sahaya Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Ntcham, Musaba ve Mouandilmadji ilk 11'iyle çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki Legia Varşova maçının ilk 11'inde bir değişikliğe gitti. Alman teknik adam, Celil Yüksel'i yedeğe çekerken yerine Makoumbou'yu sahaya sürdü.

SAMSUNSPOR'DA 6 EKSİK

Karadeniz ekibinde tedavileri devam eden Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile kart cezalısı Cherif Ndiaye, bu maçta forma giyemedi.

MAÇI 25 BİN TARAFTAR TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 25 bin taraftar izledi. 33 bin 919 kişilik statta yer yer boşluklar gözükürken Fenerbahçeli taraftarlar, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

Karadeniz ekibinin taraftarları, Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasındaki tribünde kırmızı-beyazlı takımın dev bayrağını açtı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada Holse'nin ortasında ceza sahası içinde Coulibaly'nin şutunda kaleci Tarık'ın müdahalesiyle direğe çarpan top kornere çıktı.

24. dakikada Kerem'in pasında ceza sahası ön çizgisinde kaleci Okan karşı karşıya kalan En-Neysri'nin şutunda Okan topu kurtardı.

35. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın şutunda top filelere gitti. VAR'da incelenen pozisyon ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

41. dakikada Asensio'nun kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan dışarı çıktı.

45+2. dakikada Musaba'nın ceza sahasına ortasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin vuruşunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

46. dakikada Musaba'nın ortasında kale çizgisi önünde Marius'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

52. dakikada kaptığı topla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci Tarık, topu çeldi.

64. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Ntcham'ın şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

70. dakikada İrfan Can'ın pasında ceza sahası dışından Fred'in şutunda top az farkla üstten auta gitti.

89. dakikada Polat'ın pasında penaltı noktası üzerinde Holse'nin şutunda kaleci Tarık gole izin vermedi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Halil Umut Meler

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham (Celil Yüksel dk. 77), Carlo Holse (Yunus Emre Çift dk. 90+3), Tanguy Coulibaly (Joe Mendes dk. 83), Anthony Musaba (Polat Yaldır dk. 83), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Eyüp Aydın

Teknik Direktör: Thomas Reis

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Edson Alvarez (Fred dk. 63), Marco Asensio (İrfan Can Kahveci dk. 67), Anderson Talisca (İsmail Yüksek dk. 46), Sebastian Szymanski (Nene dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Oğuz Aydın dk. 46), Youssef En-Nesyri

Yedekler: Engin Biterge, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Sarı kartlar: Skriniar, İsmail, Semedo (Fenerbahçe)