Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmada 120 dakikanın sonunda da gol sesi çıkmadı ve penaltılara gidildi. Penaltılarda 3-1 kazanan Trabzonspor rakibini eleyerek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Karşılaşmayı kazanan Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın yarı finalinde Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.

EMRE KILINÇ MAÇA BAŞLAYAMADI...

Samsunspor'da ilk 11'de başlayacağı duyurulan Emre Kılınç, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile oynanan maç öncesi ısınmada yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli oyuncunun yerine Yalçın Kayan ilk 11'de görev yaptı.

SAMSUNSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 69. dakikasında Samsunspor'da Cherif Ndiaye, Andre Onana ile çarpışmasının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Samsunspor, maça 10 kişi devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Holse'nin pasında altıpas içinde müsait pozisyondaki Kayın Kayan, topu kale direğinin dibinden auta yolladı.

28. dakikada Coulibaly'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Tomasson'un sert vuruşunu kaleci Onana son anda kornere çeldi.

29. dakikada Zeki Yavru'nun yaklaşık 28 metreden sert şutunda top direğin üstünden auta çıktı.

33. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içinde Holse'nin şutunda kaleci Onana topu iki hamlede kontrol etti.

35. dakikada Pina'nin penaltı noktasına ortasında topla buluşan Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

55. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içinde orta, şut karışımı vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

60. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Onana, son anda kornere yolladı.

63. dakikada Coulibaly'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin şutunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı bloke etti.

77. dakikada Augusto'nun ceza sahasına ortasında topu göğsünde yumuşatan Onuachu'nun sert vuruşunda yerden sekerek ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Augusto'nun sert şutunda kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle tamamlandı ve uzatma bölümlerine geçildi.

97. dakikada Bouchouari'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Onuachu'nun şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

Müsabakanın uzatma bölümleri de 0-0 berabere sonuçlandı ve penaltı atışlarına geçildi.

Samsunspor'da Tomasson penaltı atışını gole çevirirken Moundilmadji, Satka, Yunus Emre Çift ise penaltıdan yararlanamadı.

Trabzonspor'da Onuachu, Nwakaeme, Muçi penaltı atışlarını gole çevirdi. Umut Nayir ve Bouchouari ise penaltıdan faydalanamadı.

Karşılaşmayı Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda 3-1 kazandı.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Anıl Usta, Gökhan Barcın

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 93 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson, Coulibaly (Dk. 89 Sousa), Ntcham (Dk. 72 Moundilmadji), Makoumbou, Yalçın Kayan (Dk. 89 Yunus Emre Çift), Holse, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 106 Lovik), Savic, Nwaiwu, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli (Dk. 117 Salih Malkoçoğlu), Ozan Tufan (Dk. 84 Nwakaeme), Oulai (Dk. 72 Bouchouari), Zubkov (Dk. 72 Muçi), Augusto (Dk. 90+2 Umut Nayir), Onuachu

Kırmızı kart: Dk. 69 Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Coulibaly, Dk. 53 Holse, Dk. 90 Zeki Yavru (Samsunspor), Dk. 11 Mustafa Eskihellaç, Dk. 56 Ozan Tufan, Dk. 95 Savic, Dk. 105 Nwakaeme (Trabzonspor)