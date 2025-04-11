Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-kırmzılı takım maçtan 2-0 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 14. dakikada Yunus Akgün ve 47. dakikada Osimhen kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray 74 puana yükselirken, Samsunspor 51 puanda kaldı.

Galatasaray, ligin bir sonraki haftas sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.

GALATASARAY'DA 2 FARKLI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Ligin geride kalan bölümünde 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuk oldu.

Galatasaray, karşılaşmaya Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Sara, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen ile başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda Fenerbahçe ile oynadıkları derbide ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Günay Güvenç'i yedeğe çekerken, Kaan Ayhan ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Buruk, Samsunspor karşısında bu isimlerin yerine Muslera ve Sallai'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Günay Güvenç'in yanı sıra Jakobs, Eyüp Aydın, Mertens, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu, Cuesta, Yusuf Demir, Morata ve Metehan Baltacı görev bekledi.

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın yanı sıra Kerem Demirbay ve Jelert de maçın kadrosunda yer almadı.

SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ

Samsunspor, Galatasaray karşısına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre Kılınç ve Mouandilmadji ile çıktı.

Kırmızı-beyazlıların yedek kulübesinde Halil Yeral, Taha Tosun, Nuno, Soner Aydoğdu, Dimata, Schindler, Muhammet Ali Özbaskıcı, Soner Gönül, Ali Tarkan ve Bedirhan Çetin yer aldı.

Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları olan Marc Bola, Celil Yüksel ve Youssef Ait Bennasser ise kadroda bulunmadı.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Samsunspor, 9. dakikada 1-0 öne geçti.

Bu dakikada savunmanın arkasına sarkan Carlo Holse, Muslera'nın üzerinden aşırtarak topu ağlara gönderdi ve Karadeniz ekibini 1-0 öne geçirdi.

Hakem Ozan Ergün, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Holse'nin ofsaytta olduğunu işaret etti ve bu gol iptal edildi.

Galatasaray'da sarı kart gören Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Macar futbolcu, gelecek hafta takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray, ligde gelecek hafta sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Holse'nin ceza sahası içinde Muslara ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

14. dakikada Victor Osimhen'in ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda defanstan seken topu penaltı noktası yakınında alan Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada kaleci Okan ile karşı karşıya kalan Victor Osimhen'den önce araya giren Satka, son anda topu kornere gönderdi.

32. dakikada topla beraber ceza sahasına kadar gelen Ntcham'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı gitti.