Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren goller 23 ve 81'de Onuachu, 90. dakikada Muçi'den geldi.

Bordo mavililer bu galibiyetle birlikte puanını 45'e yükseltti. Samsunspor ise 30 puanda kaldı.

Trabzonspor, önümüzdeki hafta evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Samsunspor ise Antalyaspor'un konuğu olacak.

ONUACHU 4 ATTI 2 SAYILDI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Onuachu takımını 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor, 38. dakikada Paul Onuachu ile 2'inci golü buldu. Ancak ofsayt sebebiyle gol geçerli sayılmadı.

Onuachu 55. dakikada yine ağları buldu ama VAR incelemesinin ardından faul kararıyla gol iptal edildi.

Nijeryalı golcü, 81. dakikada attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Onuachu, 15 gol ile gol krallığında liderliğe yükseldi

TRABZONSPOR'UN OTOBÜSÜ YİNE TAŞLANDI!

Trabzonspor, Samsunspor ile oynanacak maç öncesinde takım otobüsüne taşlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Bordo mavililerin geçen hafta oynadığı Antalyaspor maçı öncesinde de otobüslerine saldırı yapmıştı.

Trabzonspor, yaptığı açıklamada saldırının organize olduğunu vurgulayarak sorumluların emsal cezalar almasını talep etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.

23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.

55. dakikada Oulai'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top ağlara gitti. VAR uyarısının ardından gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle hakem Alper Akarsu golü iptal etti.

81. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Umut Nayir'in pasında penaltı noktası üzerinde Onuachu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2

90+1. dakikada misafir takımın atağında Soner Gönül'ün ceza sahası içinde topun eline değmesi nedeniyle hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-0 kazandı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 61 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 46 Elayis Tavsan), Makoumbou, Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Holse, Assoumou (Dk. 61 Mendes), Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Folcarelli, Oulai, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Nwakaeme), Muçi, Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)

Goller: Dk. 23 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham, Dk. 90+5 Makoumbou (Samsunspor)