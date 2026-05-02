Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı kırmızılılar, deplasmanda rakibine diş geçiremedi ve sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Samsunspor deplasmanında Galatasaray'ın golü, 9. dakikada Yunus Akgün'den geldi.

Ev sahibi Samsunspor'un gollerini ise 22. ve 72. dakikalarda Mouandilmadji ve 57. ve 82. dakikalarda Ndiaye kaydetti.

Bu mağlubiyetle birlikte Galatasaray, 26. şampiyonluğunu ilan etme fırsatını geri tepti. Sarı kırmızılılar gelecek hafta elde edeceği bir galibiyetle şampiyonluğa ulaşacak.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

ZİRVE YARIŞI HENÜZ KOPMADI

Öte yandan karşılaşmaların ardından ligin zirvesinde oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Galatasaray: 74 puan

2- Fenerbahçe: 70 puan

3- Trabzonspor: 66 puan

ŞAMPİYONLUK İÇİN TEK MAÇ YETECEK

Gelecek hafta Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi için 3 puan yeterli olacak. Sarı kırmızılıların bu mücadelede de puan kaybı yaşaması durumunda ise Fenerbahçe'nin alacağı sonuca bakılacak.

GÜNAY ATILDI

Galatasaray'da Samsunspor karşısında kalede Günay Güvenç yer aldı. Uğurcan Çakır'ın eksikliğinde karşılaşmaya başlayan Günay, 63. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SAMSUNSPOR 7 EKSİKLE MÜCADELE ETTİ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray'ı konuk eden Samsunspor, son oynadığı Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 7 değişiklikle sahaya çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Celil Yüksel, Emre Kılınç, Jaures Assoumou ve Olivier Ntcham, maç kadrosunda yer almadı.

Samsunspor'da son maçtaki kadrodan İrfan Can Eğribayat, Toni Borevkovic, Ali Badra Diabate, Soner Gönül, Yunus Emre Çift ve Elayis Tavsan yedek kulübesine çekilirken, Ntcham zorunlu olarak kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Lubomir Satka, Cherif Ndiaye, Logi Tomasson, Antoine Makoumbou ve Tanguy Coulibaly, Galatasaray karşısında ilk 11'de görev yaptı.

Samsunspor, maça Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan, Coulibaly, Mouandilmadji ve Ndiaye ile başladı.

Karadeniz ekibinin yedek kulübesinde ise Efe Berat Töruz, İrfan Can Eğribayat, Elayis Tavsan, Diabete, Zeki Yavru, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül ve Yunus Emre Çift yer aldı.

BURUK'TAN KADRO TERCİHİ

Dizinde esneme olan Yaser Asprilla da Samsunspor maçının kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor deplasmanında Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'ini sahaya sürdü.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Ahmet Şen, Mauro Icardi, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.

TARAFTAR STADI DOLDURDU

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Samsunspor taraftarı, tribünleri doldurarak takımlarına destek verdi.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, maç öncesi koreografi düzenledi.

Yaklaşık 34 bin kapasiteli 19 Mayıs Stadı'nda 1700 civarında sarı-kırmızılı taraftar da yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Ndiaye'nin pasına hareketlenen Mouandilmadji'nin kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Günay'ın müdahalesiyle kornere gitti.

9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahadan ceza sahası çizgisi üzerine kadar topu süren Yunus Akgün'ün aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

23. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği sağladı. Yalçın Kayan'ın ara pasında topla buluşan Mouandilmadji'nin ceza sahası yayı üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

31. dakikada Sane'nin kullandığı serbest atışta kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk çizgi üzerinde kontrol etti.

44. dakikada Yalçın Kayan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

52. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın serbest atıştan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

56. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde Osimhen'in yerden şutunda, top yan ağlara takıldı.

57. dakikada Samsunspor 2-1 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ndiaye, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Sane'nin yerden şutunda, direk dibine çarpan meşin yuvarlak Sallai'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu yatarak kontrol etti.

68. dakikada defansın hatasında ceza sahası içinde müsait pozisyonda topla buluşan Mendes, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Yalçın Kayan'ın pasında Mouandilmadji topu kaleci Batuhan Ahmet Şen'in yanından ağlara yolladı: 3-1

83. dakikada kırmızı-beyazlı takım 4-1 öne geçti. Elayis Tavsan'ın ceza saha dışından şutunda, kaleci Batuhan Ahmet Şen'den dönen topu Ndiaye tamamladı: 4-1

Karşılaşmayı Samsunspor 4-1 kazandı.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Bersan Duran, Hüseyin Aylak

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes (Dk. 87 Zeki Yavru), Van Drongelen (Dk. 90 Diabate), Satka, Tomasson, Makoumbou, Holse, Yalçın Kayan (Dk. 87 Yunus Emre Çift), Coulibaly (Dk. 72 Elayis Tavsan), Mouandilmadji (Dk. 90 Soner Gönül), Ndiaye

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai (Dk. 85 Boey), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 74 Singo), Jakobs, Torreira (Dk. 46 İlkay Gündoğan), Lemina, Sane (Dk. 66 Batuhan Ahmet Şen), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 74 Lang), Osimhen

Goller: Dk. 23 ve 71 Mouandilmadji, Dk. 57 ve 83 Ndiaye (Samsunspor), Dk. 9 Yunus Akgün (Galatasaray),

Kırmızı kart: Dk. 63 Günay Güvenç (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 29 Coulibaly, Dk. 33 Soner Gönül, Dk. 75 Yalçın Kayan (yedek kulübesinde) (Samsunspor)