2026 Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal ile Irak karşı karşıya geldi. BMO Field'da oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan Irak, grubunu 3'üncü olarak tamamladı.

Senegal'e galibiyeti getiren golleri; 4. dakikada Habib Diarra, 56. dakikada İsmaila Sarr ve 59 ve 71. dakikada Pape Gueye attı.

IRAK 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 13. dakikasında Irak'ta forma giyen Rebin Sulaka kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından grubun son maçında ilk kez galibiyet alan Senegal, I Grubu'nun 3. sırada tamamladı ve en iyi üçüncüler arasında yer almak için beklemeye geçti. Irak ise puansız olarak turnuvaya veda etti.

PUAN DURUMU

Son hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şu şekilde;

1- Fransa: 9 puan

2- Norveç: 6 puan

3- Senegal: 3 puan

4- Irak: 0 puan