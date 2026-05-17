İspanya La Liga'nın 37. haftasında Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 15. dakikada Vinicius Junior kaydetti.
Milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Ligde üst üste ikinci galibiyetini alna Real Madrid, puanını 83 yaptı.
3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sevilla, 43 puanda kaldı ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.
Real Madrid, ligi Athletic Bilbao maçıyla bitirecek. Sevilla ise Celta Vigo'ya konuk olacak.