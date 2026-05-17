İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • MAÇ SONUCU: Sevilla: 0 - Real Madrid: 1
Spor

MAÇ SONUCU: Sevilla: 0 - Real Madrid: 1

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Real Madrid konuk olduğu Sevilla'yı 1-0 mağlup etti.

HABER MERKEZİ17 Mayıs 2026 Pazar 22:40 - Güncelleme:
MAÇ SONUCU: Sevilla: 0 - Real Madrid: 1
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Real Madrid 1-0'lık skorla kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 15. dakikada Vinicius Junior kaydetti.

Milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alna Real Madrid, puanını 83 yaptı.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren Sevilla, 43 puanda kaldı ve ligde kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Real Madrid, ligi Athletic Bilbao maçıyla bitirecek. Sevilla ise Celta Vigo'ya konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.