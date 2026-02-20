UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, Kuzey Makedonya ekiplerinden Shkendija'ya konuk oldu. Temsilcimiz, maçı 1-0 kazandı ve rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etmiş oldu.

Temsilcimiz Samsunspor'a galibiyeti getiren golü, 77. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, gelecek hafta oynanacak olan rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde etti.

FINK'TEN 4 DEĞİŞİKLİK

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor'la ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Thorsten Fink, son oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda birisi zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Teknik Direktör Thomas Reis'in ayrılmasından sonra göreve gelen Thorsten Fink, takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hesap.com Antalyaspor müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya ilk 11'de şans verdi.

Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.

Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Celil Yüksel, Mouandilmadji, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay ise görev bekledi.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, MAÇA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.

Kırmızı-beyazlı yaklaşık 1500 taraftar, misafir takım tribünlerini tamamen doldurdu.

Üsküp kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.

Stadyumda çok az sayıda Shkendija taraftarları ise takımlarına destek oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.

7. dakikada penaltıyı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.

17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.

19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.

39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

51. dakikada Ibraimi, 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.

54. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gaye'nin ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.

77. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan Holse'nin ön direğe ortasında Mouandilmadji'nin ayak içi vuruşunda top, kaleci Gaye'nin yanından ağlara gitti: 1-0

88. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, penaltı noktasından meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.

Stat: National Arena Todor Proeski

Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Jorgen Ronning Valstads (Norveç)

Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani (Dk. 67 Krasniqi), Alhassan (Dk. 46 Islami), Tamba (Dk. 903 Jakupi), Spahiu (Dk. 85 Krstevski), Zejnullai, Ibraimi (Dk. 67 Ndzengue)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou (Dk. 85 Ceesay), Holse (Dk. 90+3 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 72 Mouandilmadji)

Gol: Dk. 77 Mouandilmadji (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Makoumbou, Dk. 90 Ceesay, Dk. 90+2 Holse (Samsunspor)