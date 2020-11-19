İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2020 Perşembe / 3 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7003
  • EURO
    9,1576
  • ALTIN
    463.758
  • BIST100
    1294.72
Spor

Maç sonucu: Sırbistan 5-0 Rusya

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında Sırbistan evinde Rusya'yı 5-0'lık skorla farklı geçti. Milli Takımımızın da olduğu grupta Sırplar grubu üçüncü tamamladı.

19 Kasım 2020 Perşembe 00:54 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:54
ABONE OL

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6.maçında Sırbistan Rusya'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Sırplar, Radonjic'in 10. dakiakdaki golüyle 1-0 öne geçti. 25'te Luka Jovic skoru 2-0 yaptı. 40'ta Vlahovic, 45+1'de ise yine Jovic Sırpların bir anda farka gitmesini sağlayan golleri attılar ve ilk yarı 4-0 Sırbistan üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 64. dakikada Filip Mladenovic farkı 5'e çıkaran golü attı ve karşılaşma 5-0 Sırbistan üstünlüğüyle bitti.

MACARLAR PLAY OFFU KAPTI

Bu skorun ardından Sırbistan 6 puana ulaşırken grup sonunculuğundan ve küme düşmekten kurtuldu. Rusya da liderlikten oldu. Milli Takımımız'ı yenen Macarlar grubu lider olarak tamamladılar ve 2022 Dünya Kupası için play off oynamaya hak kazandılar.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.