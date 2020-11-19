19 Kasım 2020 Perşembe 00:54 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 00:54

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6.maçında Sırbistan Rusya'yı ağırladı. Maça hızlı başlayan Sırplar, Radonjic'in 10. dakiakdaki golüyle 1-0 öne geçti. 25'te Luka Jovic skoru 2-0 yaptı. 40'ta Vlahovic, 45+1'de ise yine Jovic Sırpların bir anda farka gitmesini sağlayan golleri attılar ve ilk yarı 4-0 Sırbistan üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda 64. dakikada Filip Mladenovic farkı 5'e çıkaran golü attı ve karşılaşma 5-0 Sırbistan üstünlüğüyle bitti.

MACARLAR PLAY OFFU KAPTI



Bu skorun ardından Sırbistan 6 puana ulaşırken grup sonunculuğundan ve küme düşmekten kurtuldu. Rusya da liderlikten oldu. Milli Takımımız'ı yenen Macarlar grubu lider olarak tamamladılar ve 2022 Dünya Kupası için play off oynamaya hak kazandılar.