08 Temmuz 2020 Çarşamba 20:57 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 20:57

Süper Lig'in 31. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Malatyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Malatyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada Walter'ın asistinde Acquah'tan geldi.

Bu sonucun ardından son 4 maçta topladığı 7 puanla puanını 32'ye yükselten Yeni Malatyaspor, kümede kalma yarışında önemli bir adım daha attı ve 13. basamağa kadar yükseldi. Şampiyonluk yarışından uzaklaştıktan sonra 3. sırayı da riske sokan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından 54 puanla ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakken, Yeni Malatyaspor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Süper Lig'de puan durumu

(66) Başakşehir

(62) Trabzonspor

(54) Sivasspor

(52) Galatasaray (1 maçı eksik)

(50) Fenerbahçe

(50) Beşiktaş (1 maçı eksik)

(48) Alanyaspor (1 maçı eksik)