Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler, zorlu deplasmandan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı ve zirve yarışında hata yapmadı.

Fenerbahçe'nin galibiyet golleri, 42. dakikada Anderson Talisca ile 47 ve 90. dakikalarda Dusan Tadic'ten geldi. Sivasspor'un golünü ise 57'de Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, 71 puana yükseldi. Ligde düşme tehlikesi yaşayan Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sivasspor'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi stat çevresinde toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar erkenden tribünleri doldurdu.

Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadı'nın tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli maçta takıma destek veriyor. Karşılaşmayı yaklaşık 23 bin taraftar takip ediyor.

Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran Sivasspor taraftarları, tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

FENERBAHÇE'DE CEZA NEDENİYLE MİSAFİR TRİBÜNÜ BOŞ KALDI

Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında misafir tribün ceza nedeniyle boş kaldı.

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamadı. Sarı-lacivertli ekipte misafir tribünleri boş kaldı. Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Öte yandan Sivasspor taraftarlar da takımlarını desteklemek için tribünde yerlerini aldı.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR BATTANİYEYE SARILDI

Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli yedek futbolcular 1 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda hava sıcaklığı 1 derece olarak ölçüldü.

Oynanan müsabakada ise konuk takım sarı-lacivertlilerin futbolcuları zor anlar yaşadı. Yedek kulübesinde oturan Fenerbahçeli futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Sarı-lacivertli oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Manaj'ın kafa vuruşunda, kaleci Livakovic son anda kale çizgisinden çıkardı.

15. dakikada Tadic'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Talisca'nın kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

29. dakikada Bekir Böke orta sahadan aldığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Bekir Böke'nin sert şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

42. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelere gitti: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.