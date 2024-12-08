Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Bülent Uygun'un yönetimindeki Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta Galatasaray'ın gollerini 36. dakikada Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Victor Osimhen ve 53. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Galatasaray'da Metehan Baltacı, maçın 15. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sivasspor'un gollerini ise 25. dakikada Garry Rodrigues ve 90+1' de Bekir Böke kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki namağlup unvanını sürdüren Galatasaray 38 puanla liderliğini sürdürürken, son 4 maçta 1 puan alabilen Sivasspor 18 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Sivasspor deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- Galatasaray (38)

2- Fenerbahçe (32)

3- Samsunspor (29)

10- Sivasspor (18)

BERKAN KUTLU BU SEZON 3. KEZ 11'DE

Teknik Direktör Okan Buruk savunmadaki eksikler dolayısıyla bu bölgede Berkan Kutlu ile başladı. Berkan bu sezon daha önce TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş ile ligdeki Gaziantep FK mücadelelerinde 11'de görev almıştı.

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt ve Efe Akman bekledi.

GALATASARAY'DA 1,5 YIL SONRA BİR İLK

Galatasaray, Sivas deplasmanında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü.

Sarı-kırmızılılarda, Sivasspor ile oynanan maçta Metehan Baltacı, VAR incelemesinin ardından 16. dakikada kırmızı kart gördü.

Metehan Baltacı'nın gördüğü kırmızı kart, sarı-kırmızılıların bu sezon gördüğü ilk kırmızı kart oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Metehan, bu maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray, Sivasspor maçından önce ligde son kırmızı direkt kırmızı kartını 2022-2023 sezonundaki İstanbulspor maçında görmüştü. Sarı-kırmızılılarda o maçta Nicolo Zaniolo, doğrudan kırmızı kart görmüştü. Galatasaray, ligde 572 gün sonra doğrudan kırmızı kart gördü.

OKAN BURUK'TAN DÖRTLÜ SAVUNMA TERCİHİ

Eksikler nedeniyle sıkıntılı olan teknik direktör Okan Buruk, sistemi değiştirdi. 3'lü savunma ile çıktığı son iki karşılaşmadan (AZ Alkmaar: 1-1 ve Eyüpspor: 2-2) beraberlikle ayrılan tecrübeli hoca, Sivasspor karşısında takımını 4-2-3-1 sistemiyle sahaya sürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Boa Morte'nin ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Kartal'ın köşeye sert vuruşunda kaleci Ertuğrul topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

27. dakikada savumanın arkasına doğru kullanılan taç atışıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Agusto'nun şutunda kaleci Onurcan topu ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta Kartal topu arka direğe doğru gönderdi. Ceza sahası içerisinde Attamah'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

45. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazon sert vurdu, kaleci Ertuğrul üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

45. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Balkovec topu kaleye gönderdi. Onurcan sol üst köşeye giden topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

53. dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3

75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında Berkan Kutlu penaltı noktasına yakın bir noktadan sert vuruşunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

82. dakikada Özkan Yiğiter'in ortasında ceza sahası içinde bulunan Bekir Turaç Böke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti fakat ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir Turaç Böke düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3

Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

N.G. Sivasspor: Nikolic (Ali Şaşal Vural dk. 46), Radakovic (Bekir Turaç Böke dk. 73), Sonko, Emirhan Başyiğit (Pritchard dk. 58), Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis (Özkan Yiğiter dk. 64), Poungouras, Koita, Rodrigues (Diao dk. 73), Manaj

Yedekler: Menig, Camara, Emre Gökay , Ziya Erdal, Turgunboev

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Galatasaray: Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreria (Kerem Demiray dk. 90), Gabriel Sara (Efe Akman dk. 90), Roland Sallai, Dries Mertens (Elias Jelert dk. 64), Yunus Akgün (Michy Batshuayi dk. 74), Victor Osimhen (Elias Victor Nelsson dk. 74)

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Hakim Ziyech, Gökdeniz Gürpüz, Ali Yeşilyurt

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Rodrigues (dk. 25) Bekir Turaç Böke (dk. 90+1) (Sivasspor), Yunus Akgün (dk. 36), Victor Osimhen (dk. 45+6 pen.) Barış Alper Yılmaz (dk. 53) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Metehan Baltacı (dk. 16) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sonko, Koita, Nikolic, Balde, Manaj, Ali Şaşal Vural (Sivasspor), Mertens, Sallai, Michy Batshuayi, Kerem Demirbay (Galatasaray)