Jose Mourinho'nun yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında deplasmanda Jindrich Trpisovsky'in ekibi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Fortuna Arena'da oynanan ve Alman hakem Sascha Stagemann'ın yönettiği maçta Fenerbahçe'nin gollerini 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Slavia Prag'ın golünü ise 7. dakikada Tomas Chory kaydetti.

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Slavia Prag 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu ağırlarken, Slavia Prag sahasında Anderlecht ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çekya ekibi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Bellona Kayserispor maçının kadrosuna göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Portekizli çalıştırıcı, Eden Arena'da oynanan müsabakada, Bellona Kayserispor maçında ilk 11'de şans verdiği isimlerden Youssef En-Nesyri'yi yedek başlattı.

Kayseri deplasmanında 11'de forma giyen Filip Kostic ve Oğuz Aydın, UEFA listesinde isimleri olmadığı için Prag deplasmanında yer almazken Sofyan Amrabat mide rahatsızlığı, Mert Hakan Yandaş ise grip sebebiyle Slavia Prag karşısında forma giyemedi.

Bellona Kayserispor karşısında ilk 11'de forma giyen 5 ismin yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Prag'da sahaya çıkan isimler oldu.

Jose Mourinho, Filip Kostic'in yerine Mert Müldür, Sofyan Amrabat'ın yokluğunda İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş'ın yerine Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın'ın yerine Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'nin yerine de Edin Dzeko'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

JOSE MOURİNHO TAKIMININ BAŞINDA

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Cezalı olan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde kadroya alınmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra mide enfeksiyonu yaşayan Sofyan Amrabat ve gribal şikayeti bulunan Mert Hakan Yandaş da Çekya'ya götürülmeyen isimler oldu.

SAMET AKAYDİN, AVRUPA'DA İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi.

Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı.

Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

SARI-LACİVERTLİ TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti.

Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başladı.

Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı.

Karşılaşma için Avrupa'nın birçok bölgesinden Prag'a gelen ancak maça bilet bulamayan Fenerbahçeli taraftarlar müsabakayı, toplu halde restoranlarda ve kafeteryalarda takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Lukas Provod'un ceza sahasına yerden pasında Tomas Chory tek dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Diouf'un sol kanattan sert ortasında Doudera kafayı vururken top üst ağlarda kaldı.

30. dakikada Provod'un sol kanattan kale önüne yaptığı ortaya koşu yapan Doudera'nın gelişine vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

35. dakikada Szymanski'nin pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Edin Dzeko, rakibinden sıyrılarak kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1