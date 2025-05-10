Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Trabzon'da Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 84. dakikada Alvaro Morata attı. Galatasaray'da ilk golü atan Abdülkerim, Süper Lig'de ilk kez Trabzonspor karşısında gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya beşinci galibiyetini elde etti. Fatih Tekke ile yükselişe geçen Trabzonspor ise Süper Lig'de son iki maçta 3 puan alamadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 86 puana yükseldi. Trabzonspor, 46 puanda kaldı.

Trabzonspor ile Galatasaray, hafta içinde de Türkiye Kupası final maçında karşılaşacak. İki ekip arasındaki final maçı 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te oynanacak.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanına gidecek.

Galatasaray, gelecek hafta sahasında oynayacağı Kayserispor maçında yenilmemesi halinde Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(86 puan) Galatasaray - 33 maç

(78 puan) Fenerbahçe - 33 maç

(46 puan) Trabzonspor - 33 maç

Galatasaray bu sonuçla puanını 86'ya çıkarttı. Trabzonspor ise 46 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta evinde Kayserispor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

FATİH TEKKE'DEN 6 FARKLI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor, sarı-kırmızılı rakibi ile 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı final karşılaşmasını düşünerek bazı oyuncularını dinlendirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke, kupa maçı öncesinde en son Kasımpaşa ile oynadığı lig maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Tekke, Muhammet Taha Tepe'nin yerine sakatlığı düzelen kaptan Uğurcan Çakır'a görev verdi. Bordo-mavili takımın genç çalıştırıcı Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Banza ve Zubkov'u yedek kulübesinde oturturken Mendy, Visca, Cham, Enis Destan ve kart cezasını tamamlayan Malheiro'yu 11'de oynattı.

Trabzonspor karşılaşmaya Uğurcan, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Batagov, Arif Boşluk, Malheiro ve Enis Destan 11'i ile sahaya çıktı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Savic, Draguş, Hüseyin Türkmen ve Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

1 PUAN GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAK

Galatasaray gelecek hafta Kayserispor maçında 1 puan alması durumunda şampiyon olacak.

KAPALI GİŞE OYNANDI

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

GALATASARAY'A DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu, maç öncesi misafir kulüp temsilcilerini ağırladı.

Papara Park'ta düzenlenen yemeğe Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Doğan tarafından Galatasaray Başkan Vekili Öztürk'e günün anısına bakır fincan takımı hediye edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine yönelen Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda kaleci Fernando Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

11. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın ortasında ceza sahası içinde Gabriel Sara'nın kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada Roland Sallai'nin pasıyla topla buluşan Victor Osimhen'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

39. dakikada John Lundstram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Edin Visca'nın vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonunda devamında Mendy'nin vuruşunda kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çıkardı.

45+2. dakikada Visca'nın ceza sahası içine ortasında burada bulunan Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

66. dakikada sağ taraftan kullandığı korner atışında yükselen Lemina'nın kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Barış Alper'in tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Okay Yokuşlu'nun çizgi üzerinde çıkardı.

67. dakikada sol taraftan Sara'nın kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

83. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulab Osimhen'in şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada sol taraftan Eren'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Yunus Akgün, pasını ceza yayına çıkardı. Bu noktada Morata'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu (Nwakaeme dk. 75), Batagov, Arif Boşluk, Mendy , Lundstram, Mustafa Eskihellaç (Zubkov dk. 58), Vısca (Banza dk. 75), Cham, Enis Destan (Sikan dk. 19)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Cihan Çanak, Salih Malkaçoğlu, Ali Şahin Yılmaz

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Galatasaray: Fernando Muslera, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs (Ahmed Kutucu dk. 90), Lucas Torreira, Mario Lemina (Przemyslaw Frankowski dk. 90), Yunus Akgün (Kaan Ayhan dk. 90), Gabriel Sara (Alvaro Morata dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Eren Elmalı dk. 82), Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 67), Alvaro Morata (dk. 84) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Muslera, Morata (Galatasaray), Cham (Trabzonspor)