Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi, Ankara ekibi 3-0 kazandı. Kırmızı-siyahlıların gollerini 45. dakikada Adama Traore, 88'de Tongya ve 90+3'de Metehan Mimaroğlu kaydetti.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK VARDI

Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları nedeniyle Gençlerbirliği karşısında forma giyemedi.

GENÇLERBİRLİĞİ 5. KEZ KÜME DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Trabzonspor'u mağlup eden Gençlerbirliği, 2 puan farkla küme düşmekten son anda kurtuldu. Eğer kırmızı-siyahlılar, lige veda etseydi Süper Lig'den 5. kez düşmüş olacaklardı.

Başkent ekibi, daha önce 1969-70, 1987-88, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig'e veda etmişti.

Kırmızı-siyahlılar, 2024-25 sezonunda Trendyol 1. Lig'de ikinci olarak Süper Lig'e yükselmişti.

SÜPER LİG'DEKİ 74. RANDEVUDA KAZANAN GENÇLERBİRLİĞİ

Ligde iki takım arasındaki 73 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-13 üstünlüğü bulunuyordu. Taraflar, 19 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Bu maçla beraber Gençlerbirliği, Trabzonspor'a karşı 14. galibiyetini almış oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TRABZON'DA 5. GALİBİYET

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 36 karşılaşmanın 25'inde galibiyet elde etmişti. Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle ayrılırken, bugünkü karşılaşmayla beraber 5. Kez sahadan mağlup olarak ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Nwakaeme'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.

16. dakikada Nwakaeme'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

18. dakikada Bouchouari'nin ceza yayı çizgisi üzerinden şutunda kaleci Velho'dan dönen topu Onuachu tamamlayarak filelere gönderdi. Ancak bu oyuncu ofsaytta olduğu için gol geçersiz sayıldı.

20. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda Velho çelerek yerden havalanan topa sahip oldu.

30. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta top kaleci Velho'da kaldı.

44. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında arka direkte altıpas içinde Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top auta çıktı.

45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, altıpas içinde yükselen Traore kafayla topu filelere gönderdi: 0-1

Maçın ilk yarısı, Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada ceza alanı dışından Metihan Mimaroğlu'nun şutunda kaleci Onuralp Çevikkan, iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

76. dakikada Tongya'nın soldan ortasında, ceza alanında Traore'nin kafa vuruşunda kaleci Onuralp Çevikkan topa sahip oldu.

88. dakikada sol taraftan Abdurrahim Dursun'un pasında, yakın mesafeden Tongya kaleci Onuralp Çevikkan'ın solundan filelere gönderdi: 0-2

90+3. dakikada konuk takım farkı 3'e yükseltti. Tongya'nın pasında sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Metehan Mimaroğlu'nun şutunda top filelere gitti: 0-3

Natura Dünyası Gençlerbirliği, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak ligde kaldı. Karşılaşmanın ardından konuk takım, galibiyeti kendilerini Trabzon deplasmanında yalnız bırakmayan taraftarlarıyla kutladı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Papara Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina (Dk. 80 Yiğithan Çubukçu), Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ouali (Dk. 80 Taha Emre İnce), Bouchouari, Augusto (Dk. 65 Oğuzhan Ertem), Umut Nayir, Nwakaeme (Dk. 65 Onuralp Çakıroğlu), Onuachu

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Hanousek (Dk. 81 Abdurrahim Dursun), Oğulcan Ülgün, Dele-Bashiru, Cihan Çanak (Dk. 66 Diabete), Tongya, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+3 Ensar Kemaloğlu), Traore (Dk. 81 Fıratcan Üzüm)

Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 88 Tongya, Dk. 90+3 Metehan Mimaroğlu (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 32 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 90 Ozan Tufan (Trabzonspor)