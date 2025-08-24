Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyspor karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı ilk iki maçı da kazanan iki takımın mücadelesini bordo mavililer bulduğu tek golle 1-0 kazandı.

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol 39'da Stefan Savic'ten geldi.

Trabzonspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında Karadeniz derbisinde Samsunspor'u konuk edecek. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan Antalyaspor ise gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı deplasmanda 1-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre tek farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Visca'yı yedek kulübesine çekerken bu oyuncunun yerine geçen hafta hastalığı nedeniyle ikinci yarı oyuna giren Zubkov'u 11'de tercih etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Christ Oulai eski kulübü Bastia'dan kalan 4 maçlık cezası, Anthony Nwakaeme de sakatlığı nedeniyle takımda yer alamadı. Cihan Çanak da sakatlığının ardından tam hazır hale gelmediği için kadroya dahil edilmedi.

TRİBÜNLERDE BOŞLUKLAR YER ALDI

Ligin ilk 2 haftasını galibiyetle kapatan Trabzonspor'un karşılaşmasına taraftarlar çok ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar olurken az sayıda Antalyaspor taraftarı da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Hesap.com Antalyaspor'da eski Trabzonsporlu oyunculardan Abdülkadir Ömür, ilk 11'de oyuna başlarken Poyraz Efe Yıldırım ise yedek kulübesinde yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.