Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 51. dakikada Onuachu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Bordo mavililer bu galibiyetle birlikte 57 puanla ikinci Fenerbahçe'yi yakaladı.

Trabzonspor, ligde önümüzdeki hafta Eyüpspor'un konuğu olacak. Çaykur Rizespor ise 30 puanda kaldı ve bir sonraki maçını 5 Nisan Pazar günü Fatih Karagümrük ile oynayacak.

ONUACHU'DAN YENİ REKOR

Paul Onuachu, Burak Yılmaz'ın ardından Trabzonspor formasıyla üst üste 8 ve üzeri maçta gol atan ilk oyuncu oldu.

FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, sakatlığı bulunan Batagov'un yokluğunda stoperde Nwaiwu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, savunmanın sağında Pina'yı yedek kulübesine çekerken Lovik'i, Zubkov'u da kenarda oturtarak tedavisi tamamlanan Folcarelli'yi sahaya sürdü.

Trabzonspor'un orta saha oyuncularından Tim Jabol Folcarelli, 2 haftalık sakatlık sürecinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla formasına kavuştu. Folcarelli, hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Batagov, Bouchouari ve Visca, Çaykur Rizespor karşısında görev alamadı.

ORHAN KAYNAK UNUTULMADI

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde hafta içerisinde hayatını kaybeden bordo-mavili kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için stadyumdaki dev ekrandan görseller yayımlandı.

Ayrıca hem Trabzonspor hem de Çaykur Rizesporlu oyuncular ısınma hareketlerine üzerinde Orhan Kaynak'ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtlerle çıktı.

Maç öncesi de kale arkası tribününde 'Aston Villa Fatih'i Küçük Orhan, asla unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun' yazılı pankart açıldı.

Trabzonsporlu oyuncular da seremoniye 'Seni asla unutmayacağız' yazılı siyah pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.

TARAFTAR İLGİSİ AZ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar gözlenirken konuk takım taraftarları İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği tribünlerde yer almadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Mihaila'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

6. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda yerden seken topu savunma çizgi önünden uzaklaştırdı.

24. dakikada gelişen konuk takım atağında son olarak ceza alanı dışından Mebude'nin şutunda kaleci Onana, güçlükle topu üsten kornere gönderdi.

35. dakikada Muçi'nin uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Fofana'nın çeldiği topu Nwaiwu tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bir kez daha Fofana'da kaldı.

43. dakikada ceza alanı içinde Augusto'nun şutunda kaleci Fofana'dan dönün topu Samet Akaydın, kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

51. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında soldan ceza alanı son çizgisine inen Muçi'nin havalandırdığı topu Zubkov, altıpas içindeki Onuachu'ya çıkardı. Bu futbolcu da ayağıyla dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

54. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Augusto'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

87. dakikada Zeqiri'nin ortasında, yakın durumda uygun durumdaki Pierrot'un etkisiz kafa vuruşunda kaleci Onana topa sahip oldu.

88. Zeqiri'nin pasında ceza alanı içinde Emrecan Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Papara Park

Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Kerem İlitangil

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan (Dk. 74 Umut Nayir), Nwaiwu, Savic, Lovik (Dk. 46 Zubkov), Oulai, Folcarelli, Muçi (Dk. 90 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90 Salih Malkoçoğlu), Augusto (Dk. 64 Pina), Onuachu

Çaykur Rizespor: Fofana, Taha Şahin (Dk. 85 Zeqiri), Samet Akaydın, Sagnan, Mithat Pala, Taylan Antalyalı (Dk. 85 Buljubasic), Papanikolaou, Olawoyin (Drk. 85 Emrecan Bulut), Awokoya Mebude (Dk. 64 Augusto), Mihaila, Halil Dervişoğlu (Dk. 74 Pierrot)

Gol: Dk. 51 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 81 Mihaila (Çaykur Rizespor)