Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor, ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanan maçta Bordo-Mavililer'e galibiyeti getiren golü, 49. dakikada Paul Onuachu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, yeni sezona 3 puanla başladı. 16 yıl sonra Süper Lig'e dönen Kocaelispor ise puanla tanışamadı.

Trabzonspor, ligin 2. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kocaelispor ise Samsunspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Trabzonspor 3 eksik ile sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken maç saatinde durumunun belli olacağı açıklanan yeni transfer Felipe Augusto ise kadroya dahil edildi.

Trabzonspor'un yeni transferleri Kazeem Olaigbe ve Wagner Pina, Kocaelispor maçıyla birlikte bordo-mavili formayı ilk kez resmi bir karşılaşmada forma giydi.

Karadeniz ekibinin ilk 11'inde Olaigbe, Pina ve Onuachu olmak üzere 3 yeni transfer görev yaptı.

ONUACHU, TEKRAR TARAFTARLA BULUŞTU

Trabzonspor'da 2023-2024 sezonunda kiralık olarak forma giyen ve bu sezon başında tekrar takıma dönen Onuachu da uzun bir aradan sonra taraftarlarla buluştu.

Karadeniz ekibinde en son 2023-2024 sezonunda 23 Mayıs 2024 tarihinde Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde görev yapan Nijeryalı oyuncu, 444 gün sonra tekrar bordo-mavili formayı giydi.

72 GÜN SONRA LİG MAÇINA ÇIKTI

Trabzonspor, 72 gün aradan sonra lig maçına çıktı.

Geçen sezon ligi 30 Mayıs 2025 tarihinde Antalyaspor deplasmanında tamamlayan bordo-mavililer, sezonun ilk maçında sahasında taraftarı önünde mücadele etti.

TARAFTARLARA GÖRSEL ŞOV

Papara Park'ta ışıklandırma ve ses sistemi yenilenmesiyle taraftarlara adeta görsel şov sunuldu.

Kadim Futbol ekibi ve DJ Twins Project ile gerçekleştirilen sezon açılış etkinlerine yoğun ilgi gösterildi. Bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi etkinliklerle eğlendi.

Trabzonspor taraftarları, sezonun açılış maçına yoğun ilgi gösterdi. Maç öncesi satışa sunulan biletlerin tamamı tükenirken, misafir takım taraftarları da kendilerine ayrılan tribünün önemli bir bölümünü doldurdu.

Trabzonsporlu oyuncular maç öncesi ısınmaya siyah tişört üzerine basılı şehit Fethi Sekin ve Eren Bülbül görselleriyle çıktı. Şehadet yıldönümünde anılan Eren Bülbül ile Fethi Sekin anısına stadyumdan da anons yapıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı izledi.

DOSTLUK YEMEĞİ

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Yönetim Kurulu, konuk ekibin yönetim kurulunu ağırladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri ile Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Doğan tarafından Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a günün anısına plaket takdim edildi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Kocaelispor maçı öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda gündemde yer alan başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirildiği, kulübün mevcut faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar üzerinde görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

19.dakikada Savic'in uzun pasında topla birlikte ceza sahasına giren Olaigba'nın sol çaprazdan vuruşunda top yan ağalarda kaldı.

27.dakikada Olaigba'nın sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlar üstten auta çıktı.

31.dakikada Nonge Boende sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Yerden kale sahası içine bıraktığı topu iyi takip eden Petkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

38.dakikada Olaigba'nın ceza sahasına ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu üstten auta çıktı.

50. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol taraftan ortasını iyi takip eden Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Hakemler: Çağdaş Altay, Hüseyin Aylak, Alican Alp

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Olaigbe (Sıkan dk. 63), Zubkov (Visca dk.77), Nwakaeme (Arif Boşluk dk. 83), Onuachu (Augusto dk. 77)

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Mendy, Muhammet Cham, Ozan Tufan, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Wieteska (Djiksteel dk. 21), Appindangoye, Haidara, Samet Yalçın (Furkan Gedik dk. 86), Cafumana, Nonge Boende (Cihan Çelik dk. 86), Mendes, Oğulcan Çağlayan (Daniel Agyei dk. 63), Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sağat, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Onur Öztanga, Mesut Can Tunalı

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gol: Onuachu (dk. 50) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Nwakaeme, Okay (Trabzonspor) Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Kocaelispor)