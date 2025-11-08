Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor'u konuk etti. Bordo mavililerin ilk yarıda bulduğu gole konuk ekip ikinci yarıda cevap verdi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi

Trabzonspor'un golünü 15'inci dakikada Paul Onuachu kaydetti. Alanyaspor'a beraberliği getiren gol ise 73'te Ianis Hagi'nin ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 25'e yükseltti. Alanyaspor ise haftayı 15 puanla kapattı. Bordo mavililer Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Alanyaspor ise evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili takımda, zorlu karşılaşma öncesi sakat oyuncular sıkıntı oluşturdu. Ligin 11 haftasında stoperde birlikte görev yapan Savic ve Batagov'un yanı sıra Serdar Saatçı'nın da sakatlanması nedeniyle bu mevkide Baniya ve Okay Yokuşlu zorunlu olarak görev aldı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Muçi'yi ise yedek kulübesinde oturturken bu oyuncunun yerine Olaigbe'yi tercih ederek üçüncü değişikliğini yaptı.

7 EKSİK

Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, genç oyuncu Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce ile kırmızı kart cezalısı Bouchouari, kadroda yer almadı.

Eksiklerin fazla oluşu nedeniyle 21 kişilik kadroyu tamamlayamayan Trabzonspor'un listesinde 20 oyuncu yer aldı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarı, karşılaşmaya çok fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Corendon Alanyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.