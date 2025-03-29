Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe'nin golünü, 31. dakikada penaltıdan Romulo kaydetti. Hemen Trabzonspor'a beraberliği getiren gol ise 32. dakikada Oleksandr Zubkov'dan geldi.

19 yıl sonra teknik direktör olarak Trabzonspor'a dönen ve ilk deplasman maçından galip ayrılan Fatih Tekke, ilk iç saha maçından 1 puanla ayrıldı. 36 puana ulaşan Trabzonspor, 9. sırada konumlandı.

Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Göztepe ise 38 puana ulaşarak 6. sıraya yerleşti.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Göztepe ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

FATİH TEKKE'DEN 4 FARKLI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor, ligde en son RAMS Başakşehir'i deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, geçen hafta stoperde görev yapan oyuncular Batagov ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları nedeniyle bu mevkide Okay Yokuşlu ve Serdar Saatçi'ye görev verdi.

Banza'nın cezasına rağmen daha önceki maçlarda kanatlarda forma verdiği Sikan'ı tercih etmeyerek yedek kulübesinde oturtan Fatih Tekke, sürpriz şekilde Enis Destan'ı santrfor olarak oynattı.

Sikan'ın yerine de geçen hafta yedek kulübesinden oyuna giren Zubkov, bu kez 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da kart cezalısı Simon Banza, sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Hüseyin Türkmen, Arseniy Batagov ile henüz hazır olmayan Anthony Nwakaeme ile Stefan Savic maç kadrosunda yer almadı.

ENİS DESTAN 15 HAFTA SONRA

Trabzonspor'da Enis Destan, uzun bir aradan sonra ilk 11'de forma giydi.

En son ligin 12. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Enis Destan, 15 maç aradan sonra tekrar 11'de görev aldı.

Enis Destan, ayrıca bordo-mavili formayla 61. resmi karşılaşmasına çıktı.

Karadeniz ekibinde, Serdar Saatçi de 9 maç sonra ilk 11'de sahaya sürüldü.

FATİH TEKKE, 19 YIL SONRA TEKNİK DİREKTÖR OLARAK TARAFTARI ÖNÜNDE

Trabzonspor ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Tekke, futbolculuk döneminin ardından 19 yıl sonra döndüğü bordo-mavili takımda ilk kez Trabzon'da teknik direktör olarak taraftarın önüne çıktı.

Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 gün aradan sonra deplasmanda galibiyet hasretine son veren bordo-mavililerde, taraftarlar Fatih Tekke'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Taraftarlar, maç öncesi teknik direktör Fatih Tekke'ye çiçek verdi.

Trabzonsporlu oyuncular ısınmak için sahaya İstanbul'da bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin adının yazılı olduğu pankart ile çıktı. Ayrıca Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu forma da imzalanarak ailesine takdim edildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

30. daikkada Visca'nın ceza sahası içinde Ogün Bayrak'ı düşürmesi sonucu VAR'a giden Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada penaltıyı kullanan Romula, meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 0-1

32 dakikada Mustafa Eskihellaç, yarı sahadan aldığı topla birlikte ceza sahası yayı üzerinde pasını Zubkov'a verdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'in sağından filere gitti. 1-1

45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Enis Destan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'den döndü. Sonrasında ise savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada yarı sahadan gönderilen uzun topla kaleci Uğurcan Çakır, Romulo'dan önce meşin yuvarlağa hakim oldu.

90+2. dakikada Taha Altıkardeş'in ceza sahası içine ortasında Victor Hugo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

Hakemler: Ali Şansalan, Deniz Caner Özaral, Murat Engin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi (Folcarelli dk.90), Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Ozan Tufan (Draguş dk. 76), Visca (Cihan Çanak dk. 76), Zubkov (Cham dk. 67), Enis Destan (Sikan dk. 67)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin Yilmaz, Boran Başkan

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Taha Altıkardeş dk. 84), Dennis (Furkan Bayır dk. 84), Doğan Erdoğan, (Vıctor Hugo dk. 84) Ahmed Ildız (Tijanic dk. 26), Juan (Emersonn dk. 67), Romulo

Yedekler: Arda Özçimen, Arda Ercan, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Romulo (dk. 30) (Göztepe), Zubkov (dk. 32) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Juan, Sangare (Göztepe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor)