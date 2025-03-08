Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Görkem Sağlam, Hatayspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.

42. dakikada ise Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

İlk yarı, 1-1 beraberlikle sonuçlanırken ikinci yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sona erdi.

Dakikalar 65'i gösterirken, Hatayspor'da Massanga Matondo, takımını yeniden öne geçiren golü attı.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Hatayspor, Trabzonspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte iç sahadaki 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Trabzonspor, 32 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı. Ligde 3. galibiyetini alan Hatayspor ise 16 puana yükseldi ve 18. sırada konumlandı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasındaki karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Başakşehir'e konuk olacak. Hatayspor ise Sivasspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda sakatlığı bulunan oyunculardan Pedro Malheiro'nun yerine Hüseyin Türkmen, Stefan Savic'in yokluğunda Okay Yokuşlu, kart cezalısı olan Mustafa Eskihellaç'ın yerine Arif Boşluk ve tercihen Muhammed Cham'ın yerine Oleksandr Zubkov maça ilk 11'de başladı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Malheiro ve Savic ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç olmak üzere 5 futbolcu, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer alamadı.

DRAGUS VE ENİS DESTAN MAÇ KADROSUNDA

Trabzonspor'un 16 Aralık'ta Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan oyuncusu Denis Dragus, tedavisinin ardından kadroya dahil edilerek yedek kulübesinde yer aldı.

Bu süreden sonra 1'i kupa olmak üzere toplam 13 maç kaçıran Romanyalı oyuncu, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte sahalara döndü. Enis Destan da bir maçlık sakatlık sürecinin ardından kadroya geri döndü.

Ara transfer döneminde kadroya katılan Tim Jabol Folcarelli, geldikten kısa bir süre Beşiktaş ile oynanan maçın 21 kişilik kadrosunda yer almış ancak süre bulamamıştı. Ardından sakatlık yaşayan ve 2 karşılaşmada forma giyemeyen Folcarelli, 21 kişilik Hatayspor maçı kadrosuna dahil edildi.

Ukraynalı oyuncu Zubkov da bir maçlık sakatlığının ardından 11'de yer buldu.

DOĞAN'DAN NWAKAEME'YE MEKTUP

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sakatlığı nedeniyle izin alarak ülkesi Nijerya'ya giden Anthony Nwakaeme'ye mektup yazdı.

Nwakaeme, bu mektubu sosyal medya hesabından paylaşırken, mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Tony, bugün, fırtınalı bir denizde yelken açan bir gemideyiz. Biz, siz, bu kulübün renklerine kendini adamış olan herkes, aynı hedefe doğru yürüyen yol arkadaşlarıyız. Şimdi soruyorum; gemimizi limana güvenle getirmeye kararlı mıyız? Fırtınalara teslim mi olacağız yoksa onlara meydan mı okuyacağız? Sana inanıyorum! Sen de kendine inan! Ceza alsam bile her zaman yanında olacağımı ve seni bir saniye bile yalnız bırakmayacağımı bil. Şimdi ayağa kalkıp hikayemizi bir kez daha taçlandırmanın zamanı. Bu topluluğu hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorum ve sana başarılar diliyorum."

KADIN TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak kadın taraftarlar, karşılaşmayı ücretsiz olarak izledi.

Kadın taraftarlar, tribünlerde kendilerine ayrılan yerleri doldurarak karşılaşmayı takip etti.

Futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Kadınlarla Yükselen Türkiye" pankartıyla sahaya çıktı.

Tribünlerde yer yer boşluklar göze çarparken az sayıda Hatayspor taraftarı da Trabzonspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

İKİ PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçta ise ilginç anlar yaşandı. Maçın hakemi Alper Aksu iki defa penaltı noktasını gösterdi ancak bu pozisyonlar sonrası VAR çağırdı ve hakem Akarsu izleyip penaltıları iptal etti.

ŞENOL GÜNEŞ'E İSTİFA ÇAĞRISI

Hatayspor ile karşılaşan Trabzonspor'da tribünlerden Şenol Güneş'e tepki geldi.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında 22. dakikada Görkem Sağlam'ın attığı golle 1-0 geriye düştü.

Trabzonsporlu tribünler, bu golün ardından, "Söylesene Şenol Hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulundu.

Bordo-mavili tribünler, Hatayspor karşısında ikinci yarıda yenilen ikinci golün ardından deneyimli teknik adamı istifaya davet etti ve stadyumda "Şenol Güneş istifa" tezahüratı yaptılar.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Fernandes'in ortasında Görkem Sağlam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti. 0-1

24. dakikada Hüseyin Türkmen'in sağ taraftan ortasında Sikan'ın kafa vuruşunda top kaleci Bekaj'da kaldı.

42. dakikada Sikan'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada, Zubkov'un kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu iyi takip eden Zubkov, meşin yuvarlağı yarım voleyle ağlara gönderdi. 1-1

49. dakikada Kerim Alıcı'nın Banza'ya müdahalesi sonrası hakem Alper Akursu, penaltı noktasına gösterdi. VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyen hakem Alper Akarsu penaltıyı iptal etti.

58. dakikada Trabzonspor'un sağdan kullandığı korner atışında Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

64. dakikada Sikan'ın pasında topla buluşan Zubkov'un vuruşunda top kaleci Bekajda kaldı.

65. dakikada Massanga'nın ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-2

88. dakikada Draguş'un ceza sahasına ortasında topu iyi takip eden Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

Hakemler: Alper Akarsu, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Draguş dk. 83), Lundstram, Batagov, Arif Boşluk, Mendy (Ozan Tufan dk. 68), Okay Yokuşlu, Visca, Zubkov (Cham dk. 68), Sikan, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım, Serdar Saatçi, Salih Malkaçoğlu Falcorelli, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı (Rui Pedro dk. 54), Kilaman, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Boutobba (Selimcan Temel dk. 90), Fernandes (Recep Burak Yılmaz dk. 81), Aboubakar

Yedekler: Demir Sarıcalı, Emir Dadük, Cengiz Demir, Baran Sarka, Ali Yıldız, Okoronkwo, Deniz Aksoy

Teknik Direktör: Murat Şahin

Goller: Görkem Sağlam (dk. 22), Massanga (dk. 65) (Hatayspor), Zubkov (dk. 42) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kilama, Calvo, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Rui Pedro (Hatayspor), Zubkov, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)