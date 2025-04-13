Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Bordo-mavili ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 15 ve 21. dakikalarda Zubkov kaydetti. Rizespor'da Varesanovic, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 39 puana yükselirken, Çaykur Rizespor 34 puanda kaldı.

Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise evinde Eyüpspor ile oynayacak.

FATİH TEKKE'DEN 4 FARKLI İSİM

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği karşılaşmanın 11'ine göre 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, sarı kart cezalısı Lundstram'nın yerine ilk 11'de Ozan Tufan'a görev verdi. Tekke, yedek kulübesine çektiği Mendy'in yerine Folcarelli, Okay Yokuşlu'nun yerine Batagov, Arif Yokuşlu'nun yerine Nwakaeme'yi sahaya sürdü.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen ve Onuralp Çevikkan ile kart cezalısı Lundstram görev yapmadı.

BATAGOV 2 MAÇ SONRA SAHAYA DÖNDÜ

Trabzonspor'da Ukrayna Milli Takım kampında sakatlanan oyuncusu Batagov, 2 maç aradan sonra formasına kavuştu.

Göztepe ve Fenerbahçe karşılaşmalarında kadroda yer alamayan Ukraynalı oyuncu, iyileşmesinin ardından Çaykur Rizespor maçıyla sahalara döndü.

NWAKAEME 8 MAÇ SONRA 11'DE

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, ligde 8 maç sonra 11'de görev yaptı.

Ligde en son 23. haftadaki ikas Eyüpspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve sakatlığının ardından geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçın son bölümlerinde görev alan Nijeryalı oyuncu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında 11'de kendine yer bulan oyuncular arasında yer aldı.

Bordo-mavili takıma ara transferde katılan Tim Jabol-Folcarelli ilk kez 11'de forma giydi.

Karadeniz ekibinde, Mendy ise ilk haftaki Net Global Sivasspor maçının ardından ilk kez yedek kulübesinde oturtuldu.

TARAFTAR, STADIN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Çaykur Rizespor taraftarları da Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 3 bin taraftar, Trabzon deplasmanında takımlarına destek verdi.

Trabzonsporlu futbolcular sahaya "Huzur ve güveninin teminatı Türk Polis Teşkilatı 180 yaşında", Çaykur Rizespor ise "Polis Millettir, Devlettir, Bayraktır, Candır Vatandır" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Malheiro'nun sağ kanattan yerden ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ivo Grbic'in sağından ağalarla buluştu. 1-0

18. dakikada Zubkov'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda top, kaleci Grbic'te kaldı.

21. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınından topla buluşan Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

36.dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'te kaldı.

39. dakikada Ozan Tufan'ın savunma arkasına gönderdiği pasla Zubkov, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Zubkov'un aşırtma vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere çeldi