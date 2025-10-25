Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u ağırladı. Bordo-mavili ekip maçtan 2-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 12. dakikada Felipe Augusto ve 51. dakikada Oulai kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta deplasmanda Galatasaray'ı ağırlayacak. Eyüpspor ise evinde Antalyaspor ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşan Trabzonspor, ligde Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, ikas Eyüpspor karşısında savunmanın önünde oynayan Okay Yokuşlu ile sol açıkta görev yapan Olaigbe'nin yerine Muçi ve Zubkov'a 11'de şans tanıdı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu maç kadrosunda yer almadı. Yedeklerde yer alan Okay Yokuşlu da ısınmada sakatlanınca bu oyuncunun yerine Cihan Çanak kadroya dahil oldu.

MUÇİ, 3 HAFTA SONRA 11'DE

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaş'tan transfer edilen Ernest Muçi'ye 3 hafta aradan sonra ilk 11'de forma verdi.

En son ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile Papara Park'ta oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yapan Muçi, sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçın ardından 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan Zubkov ise 1 maçlık aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

TARAFTAR SAYISINDA ARTIŞ VAR

Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftar ilgisinin fazla olması dikkati çekti.

Bilet fiyatlarının ucuz tutulması ve son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından zirve yarışının içinde yer alan bordo-mavili ekibe taraftaı desteğini gösterdi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarının yanında yer aldı.

Konuk takımın az sayıda taraftarı da tribünden destek verdi.

ONUACHU'YA ÖDÜL

Trabzonpor'da Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.

Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.

CLARO SAKATLANIP OYUNDAN ÇIKTI

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan maçta futbolseverleri üzen bir sakatlık yaşandı.

Eyüpspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Luccas Claro, karşılaşmanın 34. dakikasında Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı.

Brezilyalı futbolcunun mücadele esnasında bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Felipe Caleari'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

5. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla ceza sahası içine giren Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Felipe Monterio'dan döndü. Dönen savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

12. dakikada Folcarelli'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe Monterio'nun solundan ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda top kaleci Onana'dan döndü. Devamında ise Thiam'ın kale sahası gönderdiği topu takip eden Yalçın Kayan'ın vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Oluali'nin, orta sahadan kaptığı topla ceza sahası içine girip ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe Monterio'nun solundan ağalarla buluştu. 2-0

70. dakikada Muçi'nin sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Onuachu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Augusto'nun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oluail, Folcarelli, Muçi (Bouchouari dk. 73), Zubkov (Visca dk. 85), Augusto (Olaigbe dk. 73), Onuachu (Sikan dk. 89)

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak, Ozan Tufan, Baniya, Serdar Saatçi, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Eyüpspor: Felipe Monterio, Calegari, Robin Yalçın, Claro (Umut Meraş dk. 32), Mujakiç, Kerem Demirbay, Legowski (Stepanenko dk. 65), Halil Akbunar (Umut Bozok dk. 74), Yalçın Kayan (Emre Akbaba dk. 65), Serdar Gürler (Ampem dk. 65), Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Talha Unvan,Taşkın İlter, Svit Şeşlar

Teknik Direktör: Orhan Ak

Goller: Augusto (dk. 12), Oluali (dk. 51) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Muçi, Saviç , Folcarelli, Onuachu (Trabzonspor) , Emre Akbaba (Eyüpspor)