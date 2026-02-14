Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 15'de Talisca, 34'de Kerem Aktürkoğlu, 48'de Asensio'dan geldi. Bordo mavililerin golleri ise 6'da Muçi 43. dakikada Onuachu'dan geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle birlikte puanını 52'ye yükseltti ve lider Galatasaray ile arasındaki 3 puan farkını korudu. Trabzonspor ise 45 puanda kaldı.

Fenerbahçei 19 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest'i ağırlamasının ardından ligde evinde 23 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Trabzonspor ise Gaziantep FK'nin konuğu olacak.

TALİSCA SERİYE BAĞLADI!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'un konuğu oldu. Sarı lacivertlilerde son haftaların yıldızı Anderson Talisca, bu maçı da boş geçmedi.

Talica, İsmail Yüksek'in pası sonrası sağ çaprazdan sert bir vuruşla Onana'yı 15. dakikada mağlup etmeyi başardı.

Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe'de forvet mevkisine geçen Talisca, bu pozisyonda oynadığı son 2 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

Anderson Talisca, 13'ü ligde olmak üzere bu sezon gol sayısını 35 maçta 21'e çıkarmayı başardı. Brezilyalı yıldız, ayrıca 4 de asist yaptı.

FENERBAHÇE'DEN FAUL İTİRAZI

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile skoru 2-2'ye getiren gol öncesi faul itirazında bulundu.

Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ardından gelişen atakta Trabzonspor, Onuachu ile 2-2'yi yakaladı.

Fenerbahçeli futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e faul itirazında bulundu.

Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın incelemesinin ardından santrayı gösterdi.

TRABZONSPOR GOLE İTİRAZ ETTİ

Trabzonspor, karşılaşmanın 6. Dakikasında Muçi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 15. dakikada Muçi'nin golüne Talisca ile cevap verdi.

Bordo mavililer pozisyon öncesinde İsmail Yüksek'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle itirazda bulundu. Halil Umut Meler VAR ile kısa bir görüşme yapmasının ardından golü verdi.

DERBİDE DİKKAT ÇEKEN KARE!

Papara Park'taki kritik karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran birlikte takip etti.

FATİH TEKKE KADROYU BOZMADI

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndükleri maçın ilk 11'ini bozmadı. Bordo-mavililer, sahada Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi ve Onuachu 11'i ile yer aldı.

Karadeniz ekibinde, sakatlıkları olan Visca ve Zubkov maç kadrosunda bulunmazken, iyileşen Stefan Savic ise ligde 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe ise ligde geçen hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı.

Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedeğe çekildi.

Fenerbahçe karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.

Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.

TARAFTARLAR STADI DOLDURDU

Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi.

Yüksek fiyatlarına rağmen satışa çıkan biletlerin tamamına yakınını kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan stadyumu doldurdu.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Fenerbahçe taraftarının alınmadığı stadyumda misafir takım tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.

Maç öncesinde Papara Park'ta özel bir etkinlik düzenlendi. DJ Burak Yeter'in Trabzonspor için hazırladığı özel eserlerle taraftarlar keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu protokol tribünde karşılaşmayı izledi.

CARDOZO'YA PLAKET

Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.

Karşılaşma öncesinde kentte yapılan bir sokak röportajında, "Sevgililer Günü'nü eşiniz ya da sevgilinizle geçirmek mi yoksa Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini izlemek mi?" şeklindeki soruya, eşi yanındayken "Benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iki tane aşkım var. Birisi Türk bayrağı, birisi de sevgili eşim. Eşim de fanatik Trabzonsporlu. Eşimi her zaman bulabilirim ama Trabzonspor-Fenerbahçe maçını her zaman bulamam. Bu hafta maça gideceğim." yanıtını veren Mehmet Ziya Odabaş ile eşi İnci Odabaş, Trabzonspor'un davetiyle müsabakayı birlikte izledi.

Her iki takımın futbolcuları, TFF tarafından hazırlanan ve üzerinde "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazının bulunduğu pankartla sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.

6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1

28. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

32. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson tehlikeyi önledi.

34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-2

37. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, önce baraja sonra direğe çarpan top kornere çıktı.

43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

48. dakikada Fenerbahçe, öne geçti. Sağ taraftan Talisca'nın pasında ceza alanının sol tarafında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı Asensio'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Onana'nın solundan top filelere gitti: 2-3

66. dakikada Kante'nin pasında ceza alanı dışından Asensio'nun sert şutunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

68. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu üstten kornere çeldi.

77. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

85. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa şutunda, top yandan auta çıktı.

88. dakikada Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson topu kontrol etti.

Konuk takım karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Papara Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bersan Duran

Trabzonspor: Onana, Pina (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Nwaiwu, Batagov, Lovik (Dk. 75 Nwakaeme), Oulai (Dk. 89 Savic), Folcarelli, Augusto (Dk. 64 Umut Nayir), Muçi, Mustafa Eskihellaç, Onuachu

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante (Dk. 72 Nene), Guendouzi, İsmail Yüksek (Dk. 80 Yiğit Efe Demir), Asensio, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 72 Musaba), Talisca (Dk. 62 Cherif)

Goller: Dk. 6 Muçi, Dk. 43 Onuachu (Trabzonspor), Dk. 15 Talisca, Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 48 Asensio (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 36 Talisca, Dk. 43 Guendouzi, Dk. 66 Mert Müldür, Dk. 86 Ederson, Dk. 90+3 Semedo (Fenerbahçe) Dk. 39 Augusto, Dk. 43 Onana, Dk. 45 Lovik, Dk. 51 Oulai (Trabzonspor)