Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Fırtına maçtan 3-0 galip ayrıldı. Bordo-mavili ekibin gollerini 51. dakikada Visca, 58. dakikada Banza ve 69. dakikada Nwakaeme kaydetti.

BANZA'DAN 12. GOL

Trabzonspor'da bu maçta da fileleri havalandıran Simon Banza, bordo-mavili forma altında 17 maçta 12 gole ulaştı.

ALANYASPOR 10 KİŞİ TAMAMLADI

Alanyaspor'da Buluthan Bulut, 84. dakikada sakatlık yaşamasının ardından sedyeyle kenara geldi. Alanyaspor, oyuncu değişiklik hakkının tamamını kullandığı için karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, ligde son oynadığı Reeder Samsunspor karşılaşmasının 11'inden 4 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Reeder Samsunspor maçında 11'de görev verdiği Serdar Saatçi, Nwakaeme, Eren Elmalı ve Cihan Çanak'ın yerine Arif Boşluk, Umut Güneş, Visca ve Mendy'yi oynattı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Okay Yokuşlu, Savic ve Draguş ile kart cezalısı Enis Destan, maç kadrosunda yer almadı. Tedavi için gittiği İspanya'dan dönen Savic, karşılaşmayı tribünden izledi.

MAÇ SONU GERGİNLİK

Trabzonspor - Alanyaspor maçının ardından saha içerisinde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Bu anlarda Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Çimşir'in yere düştüğü görüldü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, kupaya 3 puanla başladı. Alanyaspor, ilk maçta puan alamadı.

Trabzonspor, kupada bir sonraki maç haftasında İskenderunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, ligde ise hafta sonunda sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Alanyaspor, kupanın bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi, ligde ise hafta sonunda Sivasspor deplasmanına konuk olacak.

VİSCA VE MENDY DÖNDÜ

Trabzonspor'da Reeder Samsunspor maçında kart cezası nedeniyle görev alamayan Mendy, kupa maçıyla tekrar formasına kavuştu.

Karadeniz ekibinde, Sipay Bodrum FK ve Reeder Samsunspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Edin Visca da tedavisinin ardından Cihan Çanak'ın yerine 11'de görev buldu.

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, Nijeryalı oyuncu Nwakaeme'yi ise yedek soyundurdu.

EREN ELMALI, KADRODA YOK

Trabzonspor'da Galatasaray'a transferi gündeme gelen Eren Elmalı, maç kadrosunda yer almadı.

Eren'in yokluğunda savunmanın solunda Arif Boşluk görev yaptı.

Eren Elmalı'nın hafif sakatlığının bulunduğu bildirildi.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi göstermedi. Papara Park, tribünlerinde büyük boşluklar yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Augusto'nun pasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen savunma uzaklaştırdı.

30. dakikada ceza sahası içine gönderilen topta Banza'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'da kaldı.

51. dakikada Cham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Mert Furkan Bayram'ın sağından ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada Cham'ın vuruşunda savunmadan dönen topu önüne alan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

69. dakikada Visca'nın pasında ceza sahasında Nwakaeme ayağının içiyle yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 3-0

83. dakikada Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Buluthan Bulut sedyeyle oyundan çıktı. Alanyaspor 5 oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için müsabakanın geri kalan bölümünü 10 kişi tamamladı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Suat Güz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro (Serkan Asan dk. 70) Lundstram, Batagov, Arif Boşluk (Barisic dk. 83), Mendy, Umut Güneş, Ozan Tufan (Nwakaeme dk. 46), Cham (Cihan Çanak dk. 70), Visca (Salih Malkaçoğlu dk. 78), Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Alanyaspor: Mert Furkan Bayram, Lima, Fatih Aksoy, Fidan Aliti, Jure Balkovec (Lezama dk. 78), Buluthan Bulut, Serdar Dursun (Hwang Ui-Jo dk. 71), Coelho (Janvier dk. 62), Lopes, Augusto (Yusuf Özdemir dk. 62), Makouta (Hadergjonaj dk. 62)

Yedekler: Mamza Kayra Koçer, Yusuf Karagöz, Efecan Karaca, Arda Usluoğlu, Nejdet Nezir Bilin

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Visca (dk.51), Banza (dk. 58), Nwakaeme (dk. 69) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Cham, Umut Güneş, Malheiro (Trabzonspor), Lima, Augusto, Fidan Aliti (Alanyaspor)