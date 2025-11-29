Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, 1-0 geriye düştüğü maçta 43. dakikada penaltıdan Onuachu, 51. dakikada yine Onuachu ve 56. dakikada Muçi'nin golleriyle karşılaşmayı çevirdi. Konyaspor'un tek golü ise 17. dakikada Okay Yokuşlu'nun kendi kalesine attığı gol oldu. Bordo-mavililer, mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Trabzonspor puanını 31'e yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Konyaspor ise 15 puanda kaldı. Bordo mavililer önümüzdeki hafta Göztepe'nin konuğu olacak. Konyaspor ise Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

TRABZONSPOR'UN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Bordo mavili ekip, Konyaspor galibiyeti ile beraber son 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak çıkışını sürdürdü.

ÇAĞDAŞ ATAN GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Çağdaş Atan, Konyaspor ile çıktığı 3. maçından da galibiyet alamadı.

3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendiği karşılaşmanın ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavililerde RAMS Başakşehir maçında sakatlık yaşayan oyunculardan Visca, kadroda yer almazken Folcarelli ve Augusto, yedek kulübesinde görev bekledi.

Teknik direktör Fatih Tekke, bu oyuncuların yerine geçen hafta sonradan oyuna girerek iki golle galibiyette önemli rol oynayan Ernest Muçi, kırmızı kart cezası sona eren Bouchouari ve Olaigbe'ye 11'de görev verdi.

Bouchouari ilk kez ilk 11'de forma giydiği Karadeniz ekibinde ligin 12. haftasındaki Galatasaray maçında sakatlanan Savic, yine kadroda yer almadı.

HACIOSMANOĞLU İLE DOĞAN BİR ARAYA GELDİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan TÜMOSAN Konyaspor ile oynanacak karşılaşma için Papara Park'a gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Doğan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na kulübün 1975-76 sezonunda elde ettiği ilk şampiyonluğun simgesi beyaz formayı hediye etti.

OULAİ'YE MAÇ ÖNCESİ ÖDÜL

Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin sezonun 10. haftasında İkas Eyüpspor'a attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonunun oylamasında Ekim ayının golü seçildi.

Futbolcuya ödülünü karşılaşması öncesi kulüp başkan yardımcısı Kemal Ertürk verdi.

Öte yandan Papara Park tribünlerinde boşluklar görülürken az sayıda TÜMOSAN Konyaspor taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Olaigbe'nin ceza alanı dışından şutunda, kaleci Bahadır Güngördü, topu kale direğinin üstünden kornere gönderdi.

5. dakikada Biorlo'nun pasında Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Onana, gole izin vermedi.

14. dakikada sağ taraftan Andzouana'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Bardhi, uygun durumda kötü vuruşla topu auta attı.

17. dakikada ceza alanı içinde Andzouana'nın şutunda Okay Yokuşlu'nun müdahale etmeye çalıştığı top, kendi ağlarına gitti: 0-1.

24. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, top az farkla direğin üstünden auta gitti.

40. dakikada Trabzonspor, VAR uyarısıyla penaltı kazandı. Zubkov'un pasında Muçi, kaleci Bahadır Güngördü'den sıyrıldıktan sonra yerde kaldı. Önce aut kararı veren karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu, VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu inceleyerek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada Onuachu, kullandığı penaltı atışında topu filelere göndererek karşılaşmada eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı. 1-1 berabere tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada Bouchouari'nin geri pasında araya girerek topu alan Muleka'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

50. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Olaigbe'nin pasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Onuachu, yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün solundan filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

56. dakikada Muçi, şık bir frikik golüne imza attı. Bordo-mavili futbolcu, sol taraftan son çizgiye yakın dar açıdan topu kaleci Bahadır Güngördü'nün üzerinden filelere yolladı: 3-1.

58. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Pina'nın şutunda kaleci Bahadır Güngördü'nün müdehalesiyle havalanan topu Onuachu, kaleye gönderdi ancak çizgi önünden Andzouana, tehlikeyi uzaklaştırdı.

69. dakikada ceza alanı içinde iki rakibinden sıyrılan Jin Ho'nun şutunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

85. dakikada Pedrinho'nun soldan ortasında ceza alanı içinde Melih Bostan'ın şutunda top, üst direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Kaan Akyazı'nın soldan ortasında arka direkte Andzouana'nın şutunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Papara Park

Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Baniya), Oulai, Bouchouari (Dk. 72 Sikan), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 85 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 72 Arif Boşluk), Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Dk. 58 Yasir Subaşı), Guilherme, Jin Ho, Bjorlo (Dk. 87 İsmail Esat Buğa), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Kaan Akyazı), Muleka, Bardhi (Dk. 58 Pedrinho), Umut Nayir (Dk. 81 Melih Bostan)

Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 50 Onuachu, Dk. 55 Muçi (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muleka, Dk. 77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 77 Oulai (Trabzonspor)