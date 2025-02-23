Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-2 kazandı.

Trabzonspor'un ilk yarıda gollerini, 45+2. dakikada Simon Banza ve 45+6. dakikada Edin Visca kaydetti.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Bordo-Mavililer'de Simon Banza yeniden sahneye çıktı ve 58. dakikada fark 3'e çıktı.

Dakikalar 77'yi gösterirken Gaziantep FK'de Semih Güler, farkı 2'ye indiren golü attı. 85. dakikada Gaziantep FK'nin kazandığı penaltıyı Alexandru Maxim gole çevirdi skor 3-2'ye geldi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.

Bu sonuçla birlikte 32 puana yükselen Trabzonspor, 8. sıraya yerleşti. 29 puanda kalan Gaziantep FK ise 13. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Trabzonspor, Konyaspor'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Eyüpspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 kaybettiği Beşiktaş maçı 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Şenol Güneş, orta alanda Ozan Tufan ve Cham'ı Gaziantep FK karşısında yedek soyundururken bu oyuncuların yerine Lundstram ve Zubkov'a görev verdi.

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Nwakaeme, Dragus ve yeni transfer Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.

3 UKRAYNALI OYUNCU SAHADA

Trabzonspor'un 3 Ukraynalı oyuncusu, aynı anda ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Batagov'un yanı sıra ara transferde kadroya katılan Zubkov ile Sikan, Gaziantep FK karşısında birlikte sahada yer aldı.

KAR YAĞIŞI, TARAFTAR İLGİSİNİ AZALTTI

Trabzon'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve maç saatinde de süren kar yağışı, taraftarın karşılaşmaya ilgisini azalttı.

Papara Park'ta büyük boşluklar yer alırken Gaziantep'ten gelen yaklaşık 150 kişilik taraftar grubu, Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

MAÇ ÖNCESİ ZEMİN TEMİZLENDİ

Karşılaşma öncesi saha zemininde biriken karlar için aralıklarla temizleme çalışmaları yapıldı.

Bordo-mavili kulüpten 40 kişilik ekip, sahayı futbol oynamaya elverişli hale getirdi.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan da zeminde bir sorun görmeyerek maçın oynanmasına karar verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

20. dakikada Banza'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

26. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası içine giren Zubkov'un vuruşunda kaleci Burak topu kontrol etti. .

33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+5. dakikada sağ kanattan Zubkov kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde Visca'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Burak'ın sağından filelere gitti. 2-0

57. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Banza, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 3-0

77. dakikada Sorescu'nun ceza sahasına ortasında Semih Güler kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1

84. dakikada Malheiro'nun ceza sahası içinde Lungoyi, düşürmesi sonucu hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

85. dakikada beyaz noktanın başına geçen Maxim, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere yolladı. 3-2

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic (Okay Yokuşlu dk. 69), Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy (Hüseyin Türkmen dk. 79), Lundstram, Visca (Arif Boşluk dk. 87), Zubkov, Sikan (Cham dk. 79), Banza (Enis Destan dk. 69)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçi, Ali Şahin Yılmaz, Ozan Tufan, Cihan Çanak

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ (Kenan Kodro dk. 88), Anel Husic, Daubin (Ogün Özçiçek dk. 24), Maxim, Sorescu, Ndiaye (Semih Güler dk. 63), Kozlowski, Okereke (Lungoyi dk. 64), Halil Dervişoğlu (Boateng dk. 63)

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Banza (dk. 45+2 ve 57), Visca (dk. 45+5) (Trabzonspor), Semih Güler (dk. 77), Maxim (dk. 85 pen.) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Savic (Trabzonspor), Anel Husic (Gaziantep FK)