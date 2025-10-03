Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı. Trabzonspor'un gollerini 12. dakikada Okay Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. dakikada Zubkov ve 90+5'te penaltıdan Onuachu kaydetti.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 17'ye çıkardı. Kayserispor ise 5 puanda kaldı.

Trabzonspor gelecek hafta Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor ise Samsunspor'u konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Zecorner Kayserispor'u ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 4-3 galip geldiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, kart cezası sona eren Okay Yokuşlu ile tedavisi tamamlanan Mustafa Eskihellaç'a ilk 11'de görev verdi. Tekke, Kazeem Olaigbe'yi ilk kez yedek kulübesine çekerken Arif Boşluk da tekrar kenarda oturdu.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, kadroda yer almadı.

Beşiktaş'tan transfer edilen Muçi, geçen hafta olduğu gibi Zecorner Kayserispor maçında da ilk 11'de kendine yer bulamadı.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde büyük boşluklar yer alırken birkaç misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden karşılaşmayı izledi.

Karşılaşma öncesi kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Onuachu'ya ligin 4. haftasında Samsunspor'a attığı kafa golünün ağustos ayının en güzel golü seçilmesi nedeniyle plaket verdi.

GAZZE'YE DESTEK

Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze'de hayat var, vicdanlarda sızı" ve "Sumudumuz Gazze'ye" yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ taraftan gelişen Kayserispor atağından ceza sahası içine gönderilen topta Onugkha'nın kafa vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada Kayserispor'un sol tarafta kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Carole'nin kafa vuruşunda Onana meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

12. dakikada Okay Yokuşlu'nun ceza sahası yayına yakın yerden vuruşunda yerden seken top kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

16. dakikada Okay Yokuşlu'nun hatasında topla buluşan Furkan Soyalp'in pasına topuğuyla Onugkha'nın topuğuyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak önce Savic'e sonra direğe çarparak alanına döndü.

19. dakikada Folcarelli'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren Augusto vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.

34. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üst direkten geri döndü.

40. dakikada ceza sahası dışında Benes'in sert şutunda kaleci Onana topu çeldi.

43. dakikada Augusto'nun sal taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda top kaleci Bilal'den döndü.