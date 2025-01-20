Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 3-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.

Ligde üst üste 2. maçını kazanan Bordo-Mavililer, puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sivasspor ise 20 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.

Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Ligde bir sonraki haftayı Trabzonspor BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Şenol Güneş, Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan ve hafta içinde bazı antrenmanlarda dinlendirdiği Cham'a yedekler arasında yer verdi.

Güneş, Cham'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.

SAVİC 14 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da en son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev yapan Stefan Savic, iyileşmesinin ardından maç kadrosuna alındı.

Ligde son 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra kadroda yer aldı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk, forma giyemedi.

Bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maça çıktı.

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park'ta büyük boşluklar gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

VİSCA DALYA DEDİ

Bordo Mavililer'de Ozan Tufan'ın golünde asist yapan Edin Visca'nın dikkat çeken istatistiği ortaya çıktı.

Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010/11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6.dakikada Visca, sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Ozan Tufan kafa ile topu arkaya aşırdı. Kale sahası içinde bulunan Batagov, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

13.dakikada Mendy'in sağ taraftan ortasını iyi takip edip yükselen Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

25. dakikada ceza yayı sağından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Rey Manaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan topu yumruklayarak kornere çeldi.

31.dakikada Visca'nın ara pasıyla topla birlikte ceza sahası içine giren Ozan Tufan, meşin yuvarlağı kaleci Nikolic'in solundan ağlarla buluşturdu. 3-0

46.dakikada ceza sahası içinde Tolga Ciğerci'nin , Vısca'yı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

49. dakikada penaltı atışını kullanan Siman Banza'nın vuruşunda kaleci Nikolic ayaklarıyla topu çıkardı.

62. dakikada Mendy'in pasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

85. dakikada Nwakaeme, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Ceza sahası yayı üzerindeki Lundstram topla buluşurken, bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 4-0

Hakemler: Zorbay Küçük, Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Lundstram, Batagov, Eren Elmalı (Barisic dk. 75), Umut Güneş (Savic dk. 68), Mendy, Ozan Tufan (Cihan Çanak dk. 75), Visca, Nwakaeme (Poyraz Efe Yıldırım dk. 86), Banza (Enis Destan dk. 68)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Serdar Saatçı, Serkan Asan,Hüseyin Türkmen

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Oğuzhan Aksoy dk. 89), Charisis, Koita (Menig dk. 67) Pritchard (Tolga Ciğerci dk. 46), Rodrigues (Emrah Başsan dk.67), Manaj

Yedekler: Ali Şaşal, Emirhan Başyiğit,Poungouras, Ziya Erdal, Bekir Böke, Ziya Erdal, Azizbek Turgunboev,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Batagov (dk. 6), Banza (dk. 13), Ozan Tufan (dk. 31), Lundstram (dk. 85) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Radakovic, Koita (Sivasspor)