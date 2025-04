UEFA Gençlik Ligi'nde finalinde Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, İspanya temsilcisi Barcelona U19 ile karşılaştı. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanan maçtan Trabzonspor, 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Barcelona, Trabzonspor karşısında 11. dakikada Ibrahim Diarra ile öne geçti. Katalan temsilcisi, 18. dakikada Andres Cuenca Cejudo ile 2-0'ı buldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Barcelona'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Barcelona, 57. dakikada Hugo Alba ile skoru 3-0 yaptı. Barcelona'da ilk golü atan Diarra, 68. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı ve durum 4-0 oldu.

Trabzonspor, 88. dakikada Bican Tibukoğlu'nun attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Bican, golünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Barcelona ise bu kupayı 3. kez kazanmış oldu.

TRABZONSPOR FİNALE BÖYLE GELMİŞTİ

Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.

Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

MAÇ SONU TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü, maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bordo mavililerin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Sizler; hayallerin gerçeğe dönüşebileceğini, imkansız gibi görünenin inanç ve emekle mümkün olabileceğini tüm dünyaya gösterdiniz. Çocuklara umut, gençlere cesaret, herkese ilham oldunuz. Trabzonspor Kulübü; üretmeye, kazandırmaya, kazanmaya, Avrupa'da mücadele etmeye sonsuza kadar devam edecek. Bizleri gururlandırarak Avrupa ikincisi olan U19 Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyoruz. Yaşattığınız her an, her güzel duygu için teşekkürler Kuzeyin Çocukları!

Trabzonspor Kulübü; üretmeye, kazandırmaya, kazanmaya, Avrupa'da mücadele etmeye sonsuza... pic.twitter.com/KWhvjqROlN — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 28, 2025

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TEKKE'DEN MAÇ SONU PAYLAŞIMI

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya kaybeden U19 Takımı için açıklama yaptı.

Tekke, "Daha önce de söyledim, tarihi bir başarı. Totale bakmamız gerekiyor. Bakmamız gereken yer belli, onu da bugün görmüş olduk, eksiklerimizi görmüş olduk bugün. En azından bordo-mavi aldı kupayı. Oyuncuları kutlamak, destek olmak lazım. Bu da bizim görevimiz. Bu maç için geçmiş olsun ama totalde tebrikler." dedi.

Taraftar desteğine de dikkat çeken Fatih Tekke, "Bordo-mavi taraftar olarak her yerde galibiz, orada kimse bizi yenemiyor." sözlerini sarf etti.

BİR PAYLAŞIM DA TFF'DEN

Türkiye Futbol Federasyonu, Trabzonspor U19 Takımı için maç sonrasında anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Dev takımları eleyerek bu başarıya ulaşan ilk Türk takımı olan Teknik Direktör Eyüp Saka yönetimindeki... pic.twitter.com/oeScwy3rq6 — TFF (@TFF_Org) April 28, 2025

TRABZONSPOR KAPTANI UĞURCAN ÇAKIR'DAN DESTEK PAYLAŞIMI

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır maç sonrasında paylaşımda bulundu.

Deneyimli file bekçisinin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Kardeşlerim, hepinizle gurur duyuyorum. Trabzonspor'u ve ülkemizi çok iyi temsil ettiniz. Bugünün kaybedeni yok. Büyük bir tecrübe kazandınız ve bizi bu yolda çok mutlu ettiniz.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'IN FUTBOL AKADEMİLERİNDEN TEBRİK

Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinin futbol akademileri, Trabzonspor U19 Takımı için tebrik mesajı paylaştı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."