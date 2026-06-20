2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında A Milli Takım, Paraguay ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım, ABD'de Levis Stadyumu'nda oynanan maçta Paraguay'a 1-0 kaybetti.

Karşılaşmada Paraguay'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Matias Galarza attı.

Paraguay, 45+3. dakikada VAR incelemesinin ardından Miguel Almiron'un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı.

2 MAÇLA VEDA ETTİK!

A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da kaybetti ve grupta iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Milli Takım, iki maçın ardından Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay, 3 puana yükseldi.

A Milli Takım, gruptaki son maçında ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Paraguay, Avustralya ile puan mücadelesi verecek.

MONTELLA'NIN KADROSU

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'la San Francisco'da karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Vincenzo Montella, gruptaki ilk maç olan Avustralya mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı Paraguay karşısında yedek soyundurdu.

Montella, bu 3 futbolcunun yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a formayı verdi.

A Milli Futbol Takımı, Paraguay karşısına Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu 11'iyle çıktı.

PARAGUAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Paraguay Teknik Direktörü Gustavo Alfaro, A Milli Futbol Takımımız karşısında 2 değişiklik yaptı.

Alfaro, ABD mücadelesinde kendi kalesine gol atan Bobadilla'yı yedek soyundururken bu futbolcunun yerine Galarzo Fonda'yı sahaya sürdü. Arjantinli teknik adam ilk maçta oynattığı Sanabria'yı da kulübede otururken, formayı Pitta'ya verdi.

Paraguay, A Milli Futbol Takımımız karşısına Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta 11'iyle çıktı.

TÜRK TARAFTARLAR AĞIR BASTI

San Francisco'daki 68 bin 827 kişilik San Francisco Bay Arena'da Türk taraftarlar ağır bastı.

Büyük Türk yürüyüşüyle stadyuma gelen kırmızı-beyazlılar, tribünleri de Türk bayraklarıyla donattı. Stadyumun tamamı dolarken, kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.

2. DAKİKADA GERİYE DÜŞTÜK!

A Milli Takım, Paraguay maçında henüz 2. dakikada 1-0 geriye düştü.

Matias Galarza'nın ceza sahası dışından attığı şut, ağlarımıza gitti.

64. saniyede atılan bu gol, turnuvada atılan en erken gol oldu.

POZİSYON ÜRETEMEDİK!

A Milli Takım, 2. dakikada kalesinde golü görmesinin ardından Paraguay karşısında top ve oyun üstünlüğünü aldı ancak aradığı net pozisyonları bulamadı.

DİREĞE TAKILDIK!

A Milli Takım, 35. dakikada gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta, Mert Müldür'ün ceza sahası içinden kafa vuruşu iki direğe de çarptı ve oyun alanına geri döndü!

PARAGUAY 10 KİŞİ KALDI

Paraguay, ilk yarının uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı.

45+3'te yaşanan pozisyon sonrası Miguel Almiron, ağzını kapatarak Mert Müldür'e bir şeyler söyledi.

Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Ivan Barton, Almiron'a kırmızı kart gördü.

MONTELLA'DAN DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ikinci yarıya değişiklikle başladı.

Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, ikinci yarının başında yerini Barış Alper Yılmaz'a bıraktı.

DENİZ GÜL VE CAN UZUN OYUNDA

Vincenzo Montella, golün gelmemesinin ardından 60. dakikada oyuna bir kez daha müdahale etti. A Milli Takım'da bu dakikada Can Uzun ve Deniz Gül, Yunus Akgün ve İsmail Yüksek yerine oyuna dahil oldu.

GOLÜ BULAMADIK!

A Milli Takım, Paraguay karşısında kalan dakikalarda top ve oyun üstünlüğünü sürdürdü. Rakip kaleye de yüklenen ay-yıldızlılar, aradığı golü bulamadı ve Paraguay'a 1-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Paraguay golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-1.

13. dakikada milliler etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahasına ortasında savunmadan dönen top yine bu futbolcuda kaldı. Kerem bu kez ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

35. dakikada A Milli Futbol Takımı gole çok yaklaştı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu, meşin yuvarlak önce üst direğe ardından yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45+3. dakikada Paraguay 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında ekrana gelen hakem Ivan Barton, Almiron'un ağzını kapatarak Mert Müldür'le diyaloğa girmesi sebebiyle bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

İlk 45 dakika Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

46. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in uzaktan sert şutunda kaleci Gill uzanarak gole engel oldu.

48. dakikada soldan ceza sahası içine giren Kenan Yıldız, çaprazdan düzeltip sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla yan ağlarda kaldı.

59. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merih Demiral'ın uzaktan sert şutunda kaleci Gill'den seken top Ferdi'de kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Gill'de kaldı.

62. dakikada soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın ortasında kale sahası önünde yükselen Deniz Gül kafayı vurdu, kaleci Gill gole izin vermedi.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Can Uzun'un şutunda kaleci Gill'den seken topu Deniz Gül yakın mesafeden tamamladı ancak top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Paraguay'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanırken A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.