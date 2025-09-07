2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında A Milli Takım, Konya'da İspanya ile karşılaştı. Milliler maçtan 6-0 mağlup ayrıldı. Konuk ekibin gollerini Merino (3), Pedri(2) ve Ferran Torres kaydetti.

Bu sonuçla A Milli Takım 3 puanda kaldı. İspanya ise 6 puana yükseldi.

Türkiye gelecek maçta deplasmanda Bulgaristan karşılaşacak. İspanya ise sahasında Gürcistan ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Konya'da İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Montella, ay-yıldızlı takımı Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu ve Can Uzun yedekler arasında yer aldı.

Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz ise maç kadrosunda yer almadı.

KAAN AYHAN KADRODAN ÇIKARILDI

A Milli Futbol Takımı'nda Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Kaan, kasığındaki sakatlık nedeniyle İspanya maçının kadrosunda yer alamadı.

İSPANYA, İLK 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

İspanya Milli Takımı, Bulgaristan maçına başladığı 11'le Türkiye karşısında sahada yer aldı.

Teknik direktör Luis de la Fuente, Bulgaristan deplasmanında 3-0 kazanan kadroyu, ay-yıldızlı ekip karşısında da sahaya sürdü.

BAKAN TUNÇ, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Takım'ın Gürcistan ile Tiflis'te oynadığı karşılaşmayı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tribünden izledi.

Bakan Tunç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile mücadeleyi takip etti.

KONYA'DA MAÇA YOĞUN İLGİ

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı mücadeleye ilgi çok büyük oldu.

Ay-yıldızlı taraftarlar, 42 bin kişilik MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nı tamamen doldurdu. Birçok taraftar da bilet bulamadığı için tribünde yer alamadı.

NALÇACILILAR TARAFTAR GRUBU'NDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Nalçacılılar Taraftar Grubu üyeleri, müsabaka öncesinde kale arkası tribünde Gazze'ye destek koreografisi yaptı. Karpuz şeklindeki koreografinin üzerinde "Refah sınır kapısını açın, gözler Sumud Filosu'nda" yazdı.

Nalçacılılar Taraftar Grubu, müsabaka öncesinde de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı çevresinde, ellerinde bayrak ve pankartlarla İsrail'i protesto etti.

Sloganlar atan taraftarlar, Gazze'deki şehit çocukları anmak için çift başlı kartal heykeli önüne çocuk ayakkabısı bıraktı.

Taraftarlar, ayrıca A Milli Takım otobüsünün stada gittiği yolun güzergahında uzun bir Filistin bayrağı açtı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'NIN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 31. doğum günü karşılaşma öncesinde milli takımın kamp yaptığı otelde kutlandı.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, doğum günü pastasını Abdülkerim'e ikram etti. Milli futbolcu daha sonra da teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası içinde Yunus'un pasında Hakan Çalhanoğlu'nun gelişine vuruşunda top kaleci Simon'da kaldı.

5. dakikada Pedri'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Nico Willams'ın plase vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

6. dakikada ceza yayının solundan rakibinden sıyrılan Pedri'nin plase vuruşunda top filelerle buluştu. 0-1

14. dakikada sağdan süratle ilerleyip çalımlarla ceza sahasına giren Lamine Yamal'ın vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.

22. dakikada ceza sahasına Williams'ın pasında Oyarzabal'ın bekletmeden pasını Merino'ya aktardı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-2

24. dakikada Arda'nın pasında sol kanatta topla buluşan Kenan'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Simon topu çeldi.

30. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Yamal'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

45+1. dakikada hızlı paslaşmalarla gelişen atakta sol kanattan ceza sahasına giren Pedri'nin ortasında Merino topu ağlara gönderdi. 0-3

50. dakikada sağ kanattan Pedro Porro'nun ceza sahası içine yerden gönderdiği pasla topla buluşan Ferran Torres'in şutunda meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

53. dakikada İspanya'nın kontratağında topla buluşan Yamal pasını sağ kanattan ileri çıkan Ferran Torres'e gönderdi. Uğurcan'la karşı karşıya kalan Torres meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-4

58. dakikada Lamine Yamal'ın pasında ceza sahası dışında Merino'nun şutunda top filelerle buluştu. 0-5

62. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Oyarzabal'ın pasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Pedri'nin şutunda top ağlara gitti. 0-6

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Christopher Kavanagh

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 64), Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Ferdi Kadıoğlu dk. 64), İsmail Yüksek (Salih Özcan dk. 82), Hakan Çalhanoğlu (Orkun Kökçü dk. 68), Yunus Akgün (Oğuz Aydın dk. 45), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella, Merino, Zubimendi (Rodri dk. 73), Pedri (De Frutos dk. 68), Lamine yamal (Alvaro Morata dk. 73), Oyarzabal (Fermin Lopez dk 68), Nico Williams (Ferran Torres dk. 44)

Yedekler: David Raya, Carvajal, Cubarsi, Alvaro Morata, Fermin Lopez, Aleix Garcia, Dani Olmo, Ferran Torres, Remiro, De Frutos, Grimaldo, Rodri

Teknik Direktör: Luis De La Fuente

Goller: Pedri (dk. 6 ve dk. 62), Merino (dk. 22, dk. 45+1 ve dk. 58), Ferran Torres (dk. 53) (İspanya)